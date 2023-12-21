О судьбе незавершенных домов «Дискуса» высказался глава Минстроя НСО

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:26
Все жилые дома, построенные компанией «Дискус», постепенно будут введены в эксплуатацию, сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. Судьба 11 запроектированных домов в Плющихинском микрорайоне, для возведения которых были выделены непригодные для жилищного строительства земельные участки, остается туманной. Работы по монтажу этих зданий остановлены на нулевом цикле.
«По ним будут приняты индивидуальные решения, как с гражданами поступить, отдельно. Но хочу сказать, что граждане, которые покупали квартиры у „Дискус Плюса“, они не брошены, они под нашим чутким контролем и никто не пострадает», — заявил глава регионального Минстроя в пресс-центре агентства ТАСС в четверг, 21 декабря.
В апреле 2023 года мэрия Новосибирска за два дня приняла в эксплуатацию 53 дома, построенных группой компаний «Дискус» в микрорайонах Плющихинский и Просторный.
Муниципалитет в течение нескольких отказывал в присоединении домов к инженерным сетям, однако резко изменил свою позицию после того, как прокурор Новосибирска вынес мэру соответствующее представление.
Ранее глава группы компаний «Дискус», депутат горсовета Алексей Джулай стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, ГК «Дискус» и созданными ею двумя жилищно-строительными кооперативами велось строительство двух многоквартирных домов в Октябрьском районе Новосибирска. Для работ с 2016 по 2022 год привлекались средства дольщиков, однако дома так и не были сданы в эксплуатацию.