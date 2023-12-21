О судьбе незавершенных домов «Дискуса» высказался глава Минстроя НСО

Ранее глава группы компаний «Дискус», депутат горсовета Алексей Джулай стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, ГК «Дискус» и созданными ею двумя жилищно-строительными кооперативами велось строительство двух многоквартирных домов в Октябрьском районе Новосибирска. Для работ с 2016 по 2022 год привлекались средства дольщиков, однако дома так и не были сданы в эксплуатацию.