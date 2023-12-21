Певец из Новосибирска Митя Фомин стал наставником в музыкальном шоу

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
Modified Сегодня, 02:18
Updated Сегодня, 02:18
Певец Митя Фомин, родившийся в Новосибирске, присоединился к новому музыкальному шоу на ТВ-3 в качестве наставника. Ведущими программы стали комик Тимур Батрутдинов и певица Ольга Серябкина.
Каждый эпизод шоу представляет собой музыкальное соревнование между двумя звездами в караоке.
У каждой звезды есть команда из восьми человек, и участники должны спеть и получить до 100 баллов. Премьера шоу состоялась в конце ноября, а в одной из серий участником стал Митя Фомин, артист из Новосибирска.