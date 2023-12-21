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Артист будет наставником

Певец из Новосибирска Митя Фомин стал наставником в музыкальном шоу

21 декабря 2023, 02:16
Фото: «Секрет на миллион"/НТВ
Артист будет наставником
Митя Фомин стал наставником в новом музыкальном шоу на ТВ-3, где звезды соревнуются друг с другом в караоке.

Певец Митя Фомин, родившийся в Новосибирске, присоединился к новому музыкальному шоу на ТВ-3 в качестве наставника. Ведущими программы стали комик Тимур Батрутдинов и певица Ольга Серябкина.

Каждый эпизод шоу представляет собой музыкальное соревнование между двумя звездами в караоке.

У каждой звезды есть команда из восьми человек, и участники должны спеть и получить до 100 баллов. Премьера шоу состоялась в конце ноября, а в одной из серий участником стал Митя Фомин, артист из Новосибирска.

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#Общество#Новосибирск#Шоу#Эмилия Губарева#Музыка#Караоке#Митя Фомин
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