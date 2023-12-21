Почти полтонны насвая изъяли таможенники в аэропорту Толмачево в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В аэропорту Толмачево в Новосибирске за 2023 год таможенники изъяли почти полтонны насвая. Это запрещенное вещество находили у пассажиров, в особенности прибывающих из Средней Азии.
В большинстве случаев насвай был привезен для личного использования. Кроме того, было предотвращено 28 попыток ввоза сигарет сверх нормы.
Также в Новосибирск пытались провезти 119 различных партий гармалы — растения, содержащего наркотическое вещество. Всего удалось изъять 43,2 килограмма такой растительности.
При этом объемы незаконного насвая за 2023 год сократились на треть по сравнению с предыдущим годом. По фактам нарушений возбуждены уголовные и административные дела, весь табачный товар был изъят.