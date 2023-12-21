atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

На таможне изъяли насвай

Почти полтонны насвая изъяли таможенники в аэропорту Толмачево в Новосибирске

21 декабря 2023, 07:23
Фото: atas.info
На таможне изъяли насвай
Почти полтонны насвая изъяли таможенники в Новосибирске, о чем сообщило Сибирское таможенное управление.

В аэропорту Толмачево в Новосибирске за 2023 год таможенники изъяли почти полтонны насвая. Это запрещенное вещество находили у пассажиров, в особенности прибывающих из Средней Азии.

В большинстве случаев насвай был привезен для личного использования. Кроме того, было предотвращено 28 попыток ввоза сигарет сверх нормы.

Также в Новосибирск пытались провезти 119 различных партий гармалы — растения, содержащего наркотическое вещество. Всего удалось изъять 43,2 килограмма такой растительности.

При этом объемы незаконного насвая за 2023 год сократились на треть по сравнению с предыдущим годом. По фактам нарушений возбуждены уголовные и административные дела, весь табачный товар был изъят.

Сотни пассажиров оказались заблокированы в новосибирском аэропорту Толмачево
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирский аэропорт Толмачево окутало паромБесплатный билет в Мьянму получил 8-миллионный пассажир аэропорта «Толмачево»
#Транспорт#Новосибирск#Толмачево#Эмилия Губарева#Таможня
Подпишитесь
«Я бы ни за что не купил»: правду о проблемах апартаментов рассказал Александр Бойко
Вчера, 04:11
Названы цены выступления Лепса, Шамана и Бузовой на корпоративах в Новосибирске
Сегодня, 02:26
Депутаты горсовета лишили академика Асеева звания «Почетный житель Новосибирска»
Сегодня, 06:01
Голоса дорисовывают: жесткий спор депутатов о фальсификации на выборах в Новосибирске
Сегодня, 05:08
Вице-мэр Анна Терешкова рассказала, хочет ли она стать мэром Новосибирска
Сегодня, 02:42
Новосибирская область рассчитывает привлечь тысячи строителей из Северной Кореи
Сегодня, 04:39