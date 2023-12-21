Половина Бердска осталась без холодной воды

Отключение было вынужденное и временное. Чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие воды, было принято решение подать воду в систему с НФС-1. Планировалось, что давление воды нормализуется к 20:00, однако из-за большого количества потребителей, достичь нужного давления не удалось.