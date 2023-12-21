Половина Бердска осталась без холодной воды

Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
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Updated Сегодня, 01:22
Роман Бурдин обратился к жителям Бердска отнестись с пониманием к возникшей ситуации. Вечером 20 декабря в городе отключили холодную воду. Связано это с необходимой заменой на одном из водопроводов насосно-фильтровальной станции-2.
Отключение было вынужденное и временное. Чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие воды, было принято решение подать воду в систему с НФС-1. Планировалось, что давление воды нормализуется к 20:00, однако из-за большого количества потребителей, достичь нужного давления не удалось.
«Приношу извинения за временные неудобства и за то, что своевременно не наладили информирование. По последнему пункту с утра устрою разбор полетов», — сказал мэр.
Утром потребуется еще время на устранение всех проблем: «А сейчас нам нужно ещё какое-то время для полного наполнения системы».