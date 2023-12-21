Психику школьницы, изрезавшую одноклассницу под Новосибирском, проверят в Москве

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Как сообщает Infopro54 со ссылкой на инсайдерскую информацию, новосибирские психиатры не смогли до конца разобраться в уравновешенности подростка. Для полной уверенности семиклассницу обследуют их московские коллеги. До этого школьница находилась под домашним арестом.
Стоит отметить, что вопрос о вменяемости четырнадцатилетней садистки стал одним из самых важных для следствия. В октябре юная сибирячка могла заманить свою одноклассницу в лес рядом с Кудряшовским сельсоветом и напасть на нее с канцелярским ножом. Как позже вспоминала тринадцатилетняя жертва, с нее слизывали кровь и хотели отрезать язык. Затем девочка якобы беседовала с несуществующей сестрой или другим человеком.
В региональных СМИ также утверждалось, что нападавшая якобы играла в «жестокие» игры и косплеила их персонажей. На данный момент считается, что школьница завидовала красоте пострадавшей и намеренно изуродовала лицо и руки. Замысел жестокого преступления возник у нее давно, но откладывался до достижения четырнадцати лет.
Сейчас израненная девочка постепенно восстанавливается и находится под наблюдением врачей. Степень вменяемости нападавшей определит столичная экспертиза.