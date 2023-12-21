Психику школьницы, изрезавшую одноклассницу под Новосибирском, проверят в Москве

Стоит отметить, что вопрос о вменяемости четырнадцатилетней садистки стал одним из самых важных для следствия. В октябре юная сибирячка могла заманить свою одноклассницу в лес рядом с Кудряшовским сельсоветом и напасть на нее с канцелярским ножом. Как позже вспоминала тринадцатилетняя жертва, с нее слизывали кровь и хотели отрезать язык. Затем девочка якобы беседовала с несуществующей сестрой или другим человеком.