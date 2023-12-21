atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Подростка проверят столичные психиатры

Психику школьницы, изрезавшую одноклассницу под Новосибирском, проверят в Москве

21 декабря 2023, 10:49
Фото: wikipedia.org
Подростка проверят столичные психиатры

14-тилетнюю школьницу из НСО, порезавшую подругу, направят в Центр Сербского

Четырнадцатилетнюю школьницу, подозреваемую в изуродовании одноклассницы направят в центр имени Сербского на психиатрическое освидетельствование. Эксперты проверят степень вменяемости девочки.

Как сообщает Infopro54 со ссылкой на инсайдерскую информацию, новосибирские психиатры не смогли до конца разобраться в уравновешенности подростка. Для полной уверенности семиклассницу обследуют их московские коллеги. До этого школьница находилась под домашним арестом.

Изрезавшую одноклассницу девочку оставили под домашним арестом под Новосибирском
Узнать подробнее

Стоит отметить, что вопрос о вменяемости четырнадцатилетней садистки стал одним из самых важных для следствия. В октябре юная сибирячка могла заманить свою одноклассницу в лес рядом с Кудряшовским сельсоветом и напасть на нее с канцелярским ножом. Как позже вспоминала тринадцатилетняя жертва, с нее слизывали кровь и хотели отрезать язык. Затем девочка якобы беседовала с несуществующей сестрой или другим человеком.

Изрезанная под Новосибирском девочка рассказала новые детали происшествия
Узнать подробнее

В региональных СМИ также утверждалось, что нападавшая якобы играла в «жестокие» игры и косплеила их персонажей. На данный момент считается, что школьница завидовала красоте пострадавшей и намеренно изуродовала лицо и руки. Замысел жестокого преступления возник у нее давно, но откладывался до достижения четырнадцати лет.

Стало известно, кому подражала школьница, изрезавшая подругу в новосибирском лесу
Узнать подробнее

Сейчас израненная девочка постепенно восстанавливается и находится под наблюдением врачей. Степень вменяемости нападавшей определит столичная экспертиза.

«Позавидовала красоте»: тетя изрезанной в Оби девочки назвала причину содеянного
Узнать подробнее
Читайте также:
«Кровь мешает»: в «ЛизаАлерт Новосибирск» рассказали о поисках изрезанной школьницы
#Происшествия#Новосибирск#Нападение#Покушение на убийство#Подросток#Школьница#Александр Ляхов#Экспертиза#Психиатр
Подпишитесь
«Я бы ни за что не купил»: правду о проблемах апартаментов рассказал Александр Бойко
Вчера, 04:11
Названы цены выступления Лепса, Шамана и Бузовой на корпоративах в Новосибирске
Сегодня, 02:26
Депутаты горсовета лишили академика Асеева звания «Почетный житель Новосибирска»
Сегодня, 06:01
Голоса дорисовывают: жесткий спор депутатов о фальсификации на выборах в Новосибирске
Сегодня, 05:08
Где вкусно и дорого поесть сибиряку — в Новосибирске составили Топ-5 ресторанов
Сегодня, 07:49
«Не смотрел и не хочу»: певец из Новосибирска Шура раскритиковал «Слово пацана»
Сегодня, 09:03