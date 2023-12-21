РБК: КПРФ выдвинет кандидатом в Президенты РФ уроженца Новосибирской области

В Государственной Думе Николай Харитонов много лет представлял Новосибирскую область, избирался по Барабинскому округу и имел там репутацию непобедимого кандидата. Но в 2011 году стал депутатом Госдумы VI созыва по списку КПРФ уже от Краснодарского края.