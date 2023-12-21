РБК: КПРФ выдвинет кандидатом в Президенты РФ уроженца Новосибирской области

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Published Сегодня, 05:59
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О возможности выдвижения 75-летнего Николая Харитонова кандидатом в Президенты РФ от КПРФ сообщил сайт РБК, со ссылкой на свои источники. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил РИА «Новости», что такое решение будет рассматривать пленум ЦК КПРФ 22 декабря 2023.
Николай Харитонов родился осенью 1948 года в селе Резино Усть-Тарского района Новосибирской области. Почти 20 лет был директором совхоза, позже — АО «Галинское».
Избирается депутатом Госдумы РФ с первого созыва в 1993 году. В нынешнем, восьмом созыве — председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Николай Харитонов однажды баллотировался на пост Президента РФ в 2004 году. Он был выдвинут кандидатом от КПРФ и набрал 13,69% голосов, заняв второе место, после Владимира Путина — 71,31%.
В Государственной Думе Николай Харитонов много лет представлял Новосибирскую область, избирался по Барабинскому округу и имел там репутацию непобедимого кандидата. Но в 2011 году стал депутатом Госдумы VI созыва по списку КПРФ уже от Краснодарского края.
В 2000 году аграрию и депутату Николаю Харитонову было присвоено звание полковника ФСБ.