Рекордные 9 масштабных проектов одобрены Советом по инвестициям Новосибирской области

Единственный непроизводственный инвестроект — многофункциональный спортивно-туристический комплекс «Динамо — Сила Сибири». Создание комплекса необходимо для проведения региональных и международных соревнований и масштабных тренировочных сборов, а также для развития спортивного фан-туризма на территории развивающегося международного спортивного кластера «Новосибирский биатлонный комплекс». Размер инвестиций — 1,7 млрд руб.; в ходе реализации проекта будет создано 180 рабочих мест. При реализации этого проекта Губернатор поручил мэрии Новосибирска параллельно решить задачу транспортной и пешеходной доступности биатлонного комплекса с реконструкцией улиц с перспективой организации движения общественного транспорта.