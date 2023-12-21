atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Школа №146 в Первомайском районе Новосибирска.

Сенатор Владимир Городецкий проконтролировал ход капремонта школы №146

21 декабря 2023, 13:35
Фото: НРО партии «Единая Россия».
Школа №146 в Первомайском районе Новосибирска.
Готовность объекта народной программы партии — 98%. Строительные работы в школе №146 в Первомайском районе Новосибирска начались в январе 2023 года. Здание состоит из двух корпусов, один из которых занимает начальная школа, и пристроенных мастерских.

В результате перепланировки удалось выделить места для новых помещений. Например, в корпусе для младших классов оборудован свой санузел, а в средней и старшей школе теперь есть кабинет иностранного языка и актовый зал.

По словам руководителя общеобразовательного учреждения Татьяны Лагуты, после завершения капремонта школа будет соответствовать всем современным требованиям.

«Работы практически выполнены. Начальная школа уже зашла, а среднее и старшее звено вернутся в родные стены после новогодних каникул. Стало комфортнее, в здании заменили всю систему канализации, водопровод, освещение, систему пункта охраны. В школе будет кабинет психолога, социального педагога», — рассказала Татьяна Лагута.

Федеральная программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, доказала свою эффективность, отметил сенатор Владимир Городецкий.

Школа №146 в Первомайском районе Новосибирска.Школа №146 в Первомайском районе Новосибирска.
Школа №146 в Первомайском районе Новосибирска.Школа №146 в Первомайском районе Новосибирска.
Школа №146 в Первомайском районе Новосибирска.
Фото: НРО партии "Единая Россия".

«Радует, что она будет иметь продолжение. Об этом сказал президент Владимир Путин на съезде партии и вовремя прямой линии, отвечая на вопросы журналистов. Это здорово. Получается хорошее преобразование материальной базы, в полной мере соответствие всем стандартам — это великолепный результат. Школа №146 оказалась объектом непростым, не было возможности совместить учебный процесс и капремонт — детей перевели в другую школу. Коллектив, школьники, родители все эти трудности пережили. Это достойный подарок к 70-летию школы», — отметил сенатор.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ — от проекта до приёмки — контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.

При поддержке «Единой России» в Болотном капитально ремонтируют школу №16
Узнать подробнее

В Болотном ремонтируют школу №16 при поддержке партии «Единая Россия».

#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#Школа
Подпишитесь
«Я бы ни за что не купил»: правду о проблемах апартаментов рассказал Александр Бойко
Вчера, 04:11
Названы цены выступления Лепса, Шамана и Бузовой на корпоративах в Новосибирске
Сегодня, 02:26
Депутаты горсовета лишили академика Асеева звания «Почетный житель Новосибирска»
Сегодня, 06:01
Голоса дорисовывают: жесткий спор депутатов о фальсификации на выборах в Новосибирске
Сегодня, 05:08
Где вкусно и дорого поесть сибиряку — в Новосибирске составили Топ-5 ресторанов
Сегодня, 07:49
«Не смотрел и не хочу»: певец из Новосибирска Шура раскритиковал «Слово пацана»
Сегодня, 09:03