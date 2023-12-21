Сенатор Владимир Городецкий проконтролировал ход капремонта школы №146

«Радует, что она будет иметь продолжение. Об этом сказал президент Владимир Путин на съезде партии и вовремя прямой линии, отвечая на вопросы журналистов. Это здорово. Получается хорошее преобразование материальной базы, в полной мере соответствие всем стандартам — это великолепный результат. Школа №146 оказалась объектом непростым, не было возможности совместить учебный процесс и капремонт — детей перевели в другую школу. Коллектив, школьники, родители все эти трудности пережили. Это достойный подарок к 70-летию школы», — отметил сенатор.