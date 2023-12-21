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Пассажиры не могли выйти

Сотни пассажиров оказались заблокированы в новосибирском аэропорту Толмачево

21 декабря 2023, 01:32
Фото: atas.info
Пассажиры не могли выйти
В аэропорту Толмачево автоматические двери в зале прилетов зависли, блокируя сотни пассажиров нескольких рейсов.

Вечером 20 декабря несколько рейсов приземлились в аэропорту Толмачево, и пассажиры оказались заблокированы в зале прилетов. Автоматические двери неожиданно застряли, не позволяя людям выйти из здания.

По информации, полученной от сотрудников МВД, проблема была устранена в течение шести минут, сообщают «Известия». Однако, по словам свидетелей, люди не могли покинуть аэропорт около получаса, пока им не открыли резервные выходы.

Среди пассажиров, которых заперли в зале, были те, кто прилетел из Москвы, Петербурга и Калининграда.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Эмилия Губарева#Пассажиры
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