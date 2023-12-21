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Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Есть пострадавший

Стали известны подробности ДТП с автобусами и фурой в Новосибирской области

21 декабря 2023, 08:51
Фото: ГИБДД по НСО
Есть пострадавший

Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Новосибирской области

На трассе Р-255 в Болотнинском районе Новосибирской области произошло ДТП с автобусом, маршруткой и фурой. Прокуратура проводит проверку.

Как сообщили в Госавтоинспекции, на трассе произошло ДТП с тремя автомобилями, включая автобус без пассажиров. Один из водителей получил травмы и был госпитализирован. Пару минут спустя водитель маршрутки, который ехал по маршруту «Кемерово-Болотное-Новосибирск», столкнулся с одной из автомашин, попавших в предыдущее ДТП.

Фото: ГИБДД по НСО

На момент аварии в автобусе находились шесть пассажиров. Водитель автобуса был доставлен в больницу для получения медицинской помощи. Два пассажира обратились за помощью самостоятельно. Причины происшествия пока выясняются.

Прокуратура будет проверять, соблюдает ли организатор и перевозчик законодательство о безопасности пассажирского транспорта, а также состояние дороги.

Маршрутка с пассажирами, автобус и фура столкнулись в Новосибирской области
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#Новосибирск#ДТП#Автомобиль#Прокуратура#Проверка#Автобус#Эмилия Губарева#Пассажиры
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