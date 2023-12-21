Стали известны подробности ДТП с автобусами и фурой в Новосибирской области

Как сообщили в Госавтоинспекции, на трассе произошло ДТП с тремя автомобилями, включая автобус без пассажиров. Один из водителей получил травмы и был госпитализирован. Пару минут спустя водитель маршрутки, который ехал по маршруту «Кемерово-Болотное-Новосибирск», столкнулся с одной из автомашин, попавших в предыдущее ДТП.