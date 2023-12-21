Стали известны подробности ДТП с автобусами и фурой в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Как сообщили в Госавтоинспекции, на трассе произошло ДТП с тремя автомобилями, включая автобус без пассажиров. Один из водителей получил травмы и был госпитализирован. Пару минут спустя водитель маршрутки, который ехал по маршруту «Кемерово-Болотное-Новосибирск», столкнулся с одной из автомашин, попавших в предыдущее ДТП.
На момент аварии в автобусе находились шесть пассажиров. Водитель автобуса был доставлен в больницу для получения медицинской помощи. Два пассажира обратились за помощью самостоятельно. Причины происшествия пока выясняются.
Прокуратура будет проверять, соблюдает ли организатор и перевозчик законодательство о безопасности пассажирского транспорта, а также состояние дороги.