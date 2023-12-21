Стало известно, как работают коллекторы в XXI веке

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В интервью для Росбалта сотрудники коллекторского агентства «Право Онлайн» рассказали, как действуют современные коллекторы.
В России по отношению к коллекторам до сих пор сохраняется не очень благоприятный стереотип, который тянется еще с 1990-2000-х годов. Как изменился коллекторский бизнес к настоящему моменту — не только в плане отношения к должникам, но и в плане своего устройства? Как повлияла на эти процессы цифровизация?
Действительно, рынок взыскания в России за последние годы серьезно изменился: collection стал серьезно регулироваться со стороны надзорных органов, в частности, со стороны Федеральной службы судебных приставов. Кроме этого, деятельность коллекторских агентств подчинена №230-ФЗ, в котором четко прописаны права и обязанности взыскателей. Закон устанавливает правила, критерии, ограничения по взаимодействию с должниками вплоть до того, сколько раз можно звонить клиенту-должнику.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что наш бизнес — на 100% цивилизованный, а времена, когда должнику грубили и тем более угрожали, давно в прошлом. Сейчас подобные действия чреваты огромными штрафами, отзывом лицензии и, соответственно, закрытием бизнеса. Легальное коллекторское агентство дорожит своей репутацией и использует только разрешенные законодательствам способы взаимодействия с клиентами, в том числе, цифровые каналы связи. Они значительно упрощают общение и ускоряют процесс взыскания.
Как долговые портфели попадают к коллекторам? Если можно об этом говорить, то какова их стоимость (можно без конкретики, в процентах относительно долга).
Есть два пути. Первый ― так называемая агентская схема, когда кредитор передает в работу проблемные займы коллекторскому агентству и платит ему определенный процент. Второй вариант ― это цессионный договор, когда коллекторское агентство полностью выкупает долги и самостоятельно занимается процессом их взыскания.
Размер комиссионных зависит от того, какой именно продукт передается и на каком сроке просрочки. Здесь есть прямая зависимость: чем «старше» долг, тем выше вознаграждение, которое получает коллектор. С точки зрения его продажи ситуация обратная: портфели со «старыми» долгами стоят ниже, потому что такую задолженность труднее взыскать.
На стоимость портфеля влияют и другие факторы, например, вид долга. Например, банковская задолженность, при средней стоимости долга в 200-300 тыс. руб., будет окупаться дольше, так как человек не может сразу погасить всю сумму. Другое дело — микрозаймы, где средняя стоимость долга значительно меньше. Такие портфели быстрее окупаются, и их цена на рынке выше.
Поскольку сейчас в России активно развита система разнообразных микрофинансовых организаций, выдающих кредиты, есть расхожее мнение, что МФО и коллекторы работают сообща, чтобы увеличить собственную прибыль. Так ли это? Как вы считаете, почему это мнение до сих пор не изменилось? Как на самом деле происходит взаимодействие МФО и коллекторов?
Утверждение спорное, потому что со 100% уверенностью нельзя сказать, что все коллекторские компании так работают. Не будем исключать, что существуют практики, когда у собственников компании есть несколько бизнесов с разной спецификой, например, выдача займов и взыскание долгов. При этом коллекторское агентство имеет право сотрудничать не с одной МФО, а с несколькими. Работа с внешними долгами позволяет им чувствовать себя увереннее на рынке и не бояться, что в какой-то момент у «главного партнера», к примеру, отберут лицензию. Но в большинстве случаев схема работы иная: например, раннюю просрочку МФО отрабатывают самостоятельно, а на следующих этапах подключают к взысканию долга профессиональных коллекторов, у которых есть больше легальных инструментов для возврата долга. Сегодня практически все МФО привлекают к взысканию профессиональных коллекторов, работая с ними по агентской схеме или договору цессии.
Как отличить реальных коллекторов от мошенников? Какие мошеннические схемы популярны в последние годы и как им противостоять? Возможно ли самостоятельно проверить наличие кредитных долгов?
Каждое профессиональное коллекторское агентство зарегистрировано в реестре ФССП ― в любой момент можно зайти на сайт и проверить. В телефонном разговоре представитель легальной компании обязательно представляется и проговаривает ее полное название. Если сотрудник откажется это сделать, разговор можно прекратить. При возникновении сомнений всегда можно попросить собеседника назвать контактный номер телефона ― он должен принадлежать коллекторскому агентству, это тоже легко проверяется. И самое главное, профессиональный коллектор никогда не перейдет на грубость и угрозы, не прибегнет к психологическому давлению и не будет надоедать звонками.
Понять, что вам звонят нелегальные взыскатели, помогают услуги антиспама, которые предлагают многие сотовые операторы и банки. И подобные программы довольно эффективны. Однако не исключаю, что в этот список могут попасть и контакты легальных компаний. Поэтому всегда лучше перепроверять информацию и не совершать необдуманных действий. Так, например, мошенники могут прислать ссылки для оплаты долга. В этом случае нельзя вводить реквизиты своей карты и подтверждать перевод, сначала убедитесь, что это ресурс легального коллекторского агентства. Правильнее всего ― связаться с ним и узнать подробную информацию о наличии и размере задолженности. Тем более, что сейчас многие компании внедряют интернет-сервисы, позволяющие оплачивать долг. Проверить наличие задолженности можно и через Бюро Кредитных Историй.
Осуществляется ли какой-либо контроль коллекторских агентств со стороны государства? Действительно ли это залог «чистоплотности» коллекторов?
Как я уже говорила, все профессиональные коллекторские агентства работают в полном соответствии с №230-ФЗ. В нем даны четкие разъяснения и указания о способах и методах взаимодействия взыскателей с должниками. Несоблюдение требований закона влечет за собой не только большие штрафы и даже уголовную ответственность для коллекторов, но и отзыв лицензии у компании. Поэтому да, в значительной степени это является залогом «чистоплотности» работы коллекторских агентств.
Какая ситуация на рынке долговых задолженностей в 2023 году в целом по стране? Стало ли предложений от банков и МФО больше/меньше, долги погашаются быстрее/медленнее? Характеризует ли это как-то экономическую ситуацию в стране?
С точки зрения платежной дисциплины и среднего чека 2023 год мало чем отличается от 2022 года ― данные примерно одинаковые. Единственное, можно отметить, что 2022 год был очень тяжелым для проведения судебного взыскания ― тогда был наложен мораторий, и по судебным решениям до 1 октября никакая исполнительная работа не велась. В 2023 г. такого препятствия не было.
Если говорить о рынке взыскания в целом, то он растет, объемы портфелей становятся больше.
Федеральная служба судебных приставов в текущем году увеличила объем профилактических мероприятий в отношении профучастников рынка взыскания. Зачем это нужно, как повлияло на коллекторский бизнес и взаимодействие между коллекторами и должниками?
На нашей компании это никак не отразилось, так как мы всегда четко соблюдаем требования действующего законодательства. Мы фиксируем положительную динамику трендов в отношении жалоб от должников и минимальные запросы со стороны судебных приставов.
Профилактические же мероприятия ФССП отразились на тех компаниях, которые своевременно не перестроились на полное соблюдение Федерального Закона №230. Но наш бизнес, к счастью, к ним не относится.