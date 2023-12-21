В Искитиме силовики разгромили подпольное казино

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Казино могли организовать в марте нынешнего года девять сообщников. Их лидером являлся 31-летний искитимец, который занимался поиском крупье, определял политику группы и контролировал тайные финансы. При этом заведение не имело вывески, а внутри постоянно велось видеонаблюдение.
Полицейские вместе с Росгвардией провели штурм клуба. В ходе обыска было изъято четырнадцать игровых автоматов, компьютер администратора, мобильные телефоны, видеокамера, отчетная документация, банковские карты и денежные средства на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.
«СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время полицейские проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия с целью установления иных лиц, причастных к незаконной организации азартных игр», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.