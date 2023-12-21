atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

В Искитиме закрыли подпольное казино

В Искитиме силовики разгромили подпольное казино

21 декабря 2023, 12:32
Фото: pxhere.com
В Искитиме закрыли подпольное казино

Новосибирские пполицейские пресекли деятельность игрового клуба

В Искитиме полицейские пресекли незаконную деятельность подпольного клуба, в котором проводились игры на деньги. Возможный организатор нелегального казино уже задержан.

Казино могли организовать в марте нынешнего года девять сообщников. Их лидером являлся 31-летний искитимец, который занимался поиском крупье, определял политику группы и контролировал тайные финансы. При этом заведение не имело вывески, а внутри постоянно велось видеонаблюдение.

Полицейские вместе с Росгвардией провели штурм клуба. В ходе обыска было изъято четырнадцать игровых автоматов, компьютер администратора, мобильные телефоны, видеокамера, отчетная документация, банковские карты и денежные средства на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.

«СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время полицейские проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия с целью установления иных лиц, причастных к незаконной организации азартных игр», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Почти полтонны насвая изъяли таможенники в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске обвиняемого в крышевании казино Захарова оставили в СИЗО до февраля
#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Задержание#Искитим#Арест#Подпольное казино#Организация казино
Подпишитесь
«Я бы ни за что не купил»: правду о проблемах апартаментов рассказал Александр Бойко
Вчера, 04:11
Названы цены выступления Лепса, Шамана и Бузовой на корпоративах в Новосибирске
Сегодня, 02:26
Депутаты горсовета лишили академика Асеева звания «Почетный житель Новосибирска»
Сегодня, 06:01
Голоса дорисовывают: жесткий спор депутатов о фальсификации на выборах в Новосибирске
Сегодня, 05:08
Где вкусно и дорого поесть сибиряку — в Новосибирске составили Топ-5 ресторанов
Сегодня, 07:49
«Не смотрел и не хочу»: певец из Новосибирска Шура раскритиковал «Слово пацана»
Сегодня, 09:03