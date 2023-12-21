В Искитиме силовики разгромили подпольное казино

Казино могли организовать в марте нынешнего года девять сообщников. Их лидером являлся 31-летний искитимец, который занимался поиском крупье, определял политику группы и контролировал тайные финансы. При этом заведение не имело вывески, а внутри постоянно велось видеонаблюдение.