В Новосибирске бизнес-леди заплатит штраф за опасный скалодром

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В 2019 году сибирячка решила заработать на детском скалодроме. В одном из парков Советского района к деревьям прибили щиты с зацепами, имитирующими искусственный рельеф. При этом аттракцион не был достаточно закреплен, а инструкторы не имели ни малейшей подготовки для работы с детьми и подростками. Вдобавок все они работали неофициально.
Аттракцион умудрялся функционировать в течение четырех лет, но в середине мая нынешнего года одиннадцатилетняя девочка сорвалась с высоты четырех метров и получила тяжелые травмы. Было возбуждено уголовное дело.
«Суд, оценив собранные следователем СК доказательства, признал подсудимую виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.