В Новосибирске бизнес-леди заплатит штраф за опасный скалодром

В 2019 году сибирячка решила заработать на детском скалодроме. В одном из парков Советского района к деревьям прибили щиты с зацепами, имитирующими искусственный рельеф. При этом аттракцион не был достаточно закреплен, а инструкторы не имели ни малейшей подготовки для работы с детьми и подростками. Вдобавок все они работали неофициально.