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Published Сегодня, 11:58

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Девочка сорвалась со скалодрома

В Новосибирске бизнес-леди заплатит штраф за опасный скалодром

21 декабря 2023, 11:58
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Девочка сорвалась со скалодрома

В Новосибирске предпринимательницу приговорили к штрафу за травму подростка

В Новосибирске вынесли приговор предпринимательнице за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из-за неправильно оборудованного аттракциона пострадал подросток.

В 2019 году сибирячка решила заработать на детском скалодроме. В одном из парков Советского района к деревьям прибили щиты с зацепами, имитирующими искусственный рельеф. При этом аттракцион не был достаточно закреплен, а инструкторы не имели ни малейшей подготовки для работы с детьми и подростками. Вдобавок все они работали неофициально.

Аттракцион умудрялся функционировать в течение четырех лет, но в середине мая нынешнего года одиннадцатилетняя девочка сорвалась с высоты четырех метров и получила тяжелые травмы. Было возбуждено уголовное дело.

«Суд, оценив собранные следователем СК доказательства, признал подсудимую виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.
Подросток травмировалась в веревочном парке в Новосибирске — кто ответит
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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Травма#Подросток#Административный штраф#Александр Ляхов#Аттракционы
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