Вице-мэр Анна Терешкова рассказала, хочет ли она стать мэром Новосибирска

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
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Updated Сегодня, 02:44
Анна Терешкова рассказала, хочет ли стать мэром Новосибирска. Вице-мэр отметила, что сейчас она относится к этому философски. Раньше она считала, что если ей будет предложена эта возможность, то может быть. Однако сейчас она задумывается о выборе между работой и семьей.
Терешкова не завидует будущему мэру, так как понимает, что это очень сложная работа, которая требует больших усилий. В этой должности всегда есть критика и нет возможности угодить всем. Например, одни люди говорят, что на данном месте нужна ёлка, а другие считают, что там должна быть парковка. Градоначальник должен жертвовать многим и целиком посвятить себя работе, пишет Сиб.фм.
Отметим, что Анна Терешкова — одна из самых ярких и известных сотрудников администрации во главе с мэром Анатолием Локтем. Она занимает пост вице-мэра и начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики с 2019 года.