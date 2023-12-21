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Фото с подведения итогов хоккейного сезона 2022-2023

Вице-мэр Анна Терешкова рассказала, хочет ли она стать мэром Новосибирска

21 декабря 2023, 02:42
Фото: СПОРТИВНЫЙ НОВОСИБИРСК/ВКонтакте
Фото с подведения итогов хоккейного сезона 2022-2023
Анна Терешкова поразмышляла о возможности стать мэром Новосибирска, подчеркнув, что она сейчас относится к этому вопросу философски и осознает, что работа градоначальника требует большой работы.

Анна Терешкова рассказала, хочет ли стать мэром Новосибирска. Вице-мэр отметила, что сейчас она относится к этому философски. Раньше она считала, что если ей будет предложена эта возможность, то может быть. Однако сейчас она задумывается о выборе между работой и семьей.

Терешкова не завидует будущему мэру, так как понимает, что это очень сложная работа, которая требует больших усилий. В этой должности всегда есть критика и нет возможности угодить всем. Например, одни люди говорят, что на данном месте нужна ёлка, а другие считают, что там должна быть парковка. Градоначальник должен жертвовать многим и целиком посвятить себя работе, пишет Сиб.фм.

Отметим, что Анна Терешкова — одна из самых ярких и известных сотрудников администрации во главе с мэром Анатолием Локтем. Она занимает пост вице-мэра и начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики с 2019 года.

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