Вице-мэр Анна Терешкова рассказала, хочет ли она стать мэром Новосибирска

Терешкова не завидует будущему мэру, так как понимает, что это очень сложная работа, которая требует больших усилий. В этой должности всегда есть критика и нет возможности угодить всем. Например, одни люди говорят, что на данном месте нужна ёлка, а другие считают, что там должна быть парковка. Градоначальник должен жертвовать многим и целиком посвятить себя работе, пишет Сиб.фм.