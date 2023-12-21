Во всех районах Сахалинской области открыли МЦУ по поручению президента РФ

Posted Вчера, 06:02
Published Вчера, 06:02
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
К концу декабря 2023 года на островах работают 18 МЦУ. Последний из них открылся в Поронайском районе. Все подразделения занимаются повышением качества и полноты
ответов на обращения местных жителей в органы исполнительной власти в социальных сетях и ускоряют процесс их решения. Так удается наладить постоянную обратную связь от жителей районов, формировать картину ключевых проблем и оперативно их нивелировать.
«Мы завершили формирование сети учреждений, отвечающих за качественную обратную связь для сахалинцев и курильчан с органами власти в интернете. За два года работы МЦУ положительно зарекомендовали себя: их сотрудники оперативно отвечают на вопросы граждан, анализируют проблемы и находят оптимальные пути их решения. На основе данных МЦУ районные органы исполнительной власти принимают управленческие решения, чтобы предотвратить возможные риски в будущем», — пояснил руководитель Центра управления регионом Сахалинской области Константин Конарев.
В апреле 2023 года президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления дал высокую оценку работы сети ЦУР в регионах России и рекомендовал распространить этот опыт на муниципальный уровень. На Сахалине работа по созданию МЦУ началась еще в 2021 году по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Сначала центр управления открыли в Южно-Сахалинске, а затем масштабировали опыт областной столицы на все муниципальные образования региона. Буквально на днях такое подразделение открылось в Поронайском городском округе.
«Сахалинская область плотно и последовательно сотрудничает с АНО „Диалог“ и АНО „Диалог — регионы“, реализуя совместные проекты, призванные повысить эффективность работы властей в публичном поле. Один из них — развитие системы муниципальных центров управления. Помимо задачи по работе с сообщениями от граждан, выполняют они и другие важные функции. Например, занимаются аналитическим и экспертным сопровождением работы местных властей, став надежной опорой для муниципальных глав. Первые муниципальные центры управления в Сахалинской области открылись несколько лет назад и хорошо зарекомендовали себя. Опираясь на этот опыт, островному региону было проще выполнить поручение президента, внедрив этот механизм во всех муниципалитетах», — отметил заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Гребенюк.
Ежедневно сотрудники МЦУ отвечают на сотни сообщений сахалинцев и курильчан. С начала года в муниципальные центры управления островного региона поступило более 30 тысяч обращений. Чаще всего жителей интересовали проблемы ЖКХ, качества дорог, благоустройства территорий, социальной защиты и работы общественного транспорта. Благодаря слаженной работе МЦУ среднее время ответа на запросы сегодня составляет 1 час 20 минут, что быстрее нормативного времени почти в два раза.
Положительных результатов удалось достичь в том числе благодаря постоянному повышению профессиональных компетенций сотрудников МЦУ в Центре управления регионом Сахалинской области. В 2023 году специалисты ЦУР провели несколько десятков образовательных мероприятий для работников муниципальных центров. За это время слушатели узнали о требованиях к ответам на обращения граждан, необходимости ведения госпабликов и их оформления, об эффективном написании текстов, работе с рисками и о других нюансах работы в социальных сетях. Семинары ЦУР посетили более 350 человек со всей области.
В 2024 году муниципальные центры управления продолжат свою работу. В планах — усилить подразделения по мониторингу, аналитике и решению проблем муниципалитета новыми кадрами. Выполнение этой задачи позволит повысить качество работы администраций с населением, а значит, сделает жизнь на Сахалине и Курилах еще комфортнее.