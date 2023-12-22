11-летний школьник пропал в Новосибирске — что известно о мальчике, как идут поиски

Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
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Updated Сегодня, 01:20
Как уточнили волонтеры, 21 декабря мальчик отправился в школу, но не вернулся домой после уроков, что вызвало тревогу у его родителей.
Чтобы помочь в поисках, отряд «Лиза Алерт» сейчас активно распространяет ориентировки через социальные сети.
Вячеслав Козловский имеет рост около 135 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и темно-зеленые глаза. В момент исчезновения он был одет в черную куртку с капюшоном, брюки, сапоги и серую шапку. С собой был темно-серый рюкзак.