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Мальчик не вернулся со школы

11-летний школьник пропал в Новосибирске — что известно о мальчике, как идут поиски

22 декабря 2023, 01:18
Фото: ЛизаАлерт
Мальчик не вернулся со школы

В Новосибирске со школы не вернулся 11-летний мальчик

В Новосибирске ищут не вернувшегося со школы мальчика, подробности рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Как уточнили волонтеры, 21 декабря мальчик отправился в школу, но не вернулся домой после уроков, что вызвало тревогу у его родителей.

Чтобы помочь в поисках, отряд «Лиза Алерт» сейчас активно распространяет ориентировки через социальные сети.

Вячеслав Козловский имеет рост около 135 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и темно-зеленые глаза. В момент исчезновения он был одет в черную куртку с капюшоном, брюки, сапоги и серую шапку. С собой был темно-серый рюкзак.

Пропавшие в июле 2022 года отец и сын были замечены в новосибирских клиниках
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#Общество#Новосибирск#Дети#Поиск#Пропажа#Розыск#Эмилия Губарева#Школьник#Лиза Алерт#Ориентировка
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