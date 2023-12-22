11-летний школьник пропал в Новосибирске — что известно о мальчике, как идут поиски

Вячеслав Козловский имеет рост около 135 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и темно-зеленые глаза. В момент исчезновения он был одет в черную куртку с капюшоном, брюки, сапоги и серую шапку. С собой был темно-серый рюкзак.