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Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Дача стоит почти 40 млн

Дачу с прудом на участке продают под Новосибирском за 36 млн рублей

22 декабря 2023, 09:55
Фото: n1.ru
Дача стоит почти 40 млн
В Новосибирском районе продается дача с бассейном за 36 млн рублей. Объявление выложено на одном из бесплатных сайтов.

В пригороде Новосибирска, в селе Новолуговое, выставили на продажу загородную дачу. Это уютный дом на участке площадью 20 соток. Владелец просит за эту недвижимость 36 млн рублей.

Как уточнил продавец, все соседи находятся в пожилом возрасте, поэтому никаких шумных вечеринок вы не услышите. Его владельцы создали все условия для комфортного проживания и отдыха.

Внутри дома есть камин, деревянная лестница, тренажерный зал и бильярдная. На участке расположены бассейн, баня, каменная печь-тандыр и уютная беседка рядом с небольшим прудом.

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#Новосибирск#Бассейн#Продажа#Недвижимость#Дача#Эмилия Губарева#Коттедж
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