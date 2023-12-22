Дачу с прудом на участке продают под Новосибирском за 36 млн рублей

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В пригороде Новосибирска, в селе Новолуговое, выставили на продажу загородную дачу. Это уютный дом на участке площадью 20 соток. Владелец просит за эту недвижимость 36 млн рублей.
Как уточнил продавец, все соседи находятся в пожилом возрасте, поэтому никаких шумных вечеринок вы не услышите. Его владельцы создали все условия для комфортного проживания и отдыха.
Внутри дома есть камин, деревянная лестница, тренажерный зал и бильярдная. На участке расположены бассейн, баня, каменная печь-тандыр и уютная беседка рядом с небольшим прудом.