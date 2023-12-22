День энергетика 2023 — какого числа и кого принято поздравлять в этот праздник

Posted Сегодня, 22:03
Published Сегодня, 22:03
Modified Сегодня, 22:03
Updated Сегодня, 22:03
День работника энергетической промышленности был официально утвержден в 1966 году по указу президиума Верховного Совета СССР от 23 мая. 22 декабря была принята неслучайно, поскольку именно в этот день в 1920 году был утвержден знаменитый план ГОЭЛРО (Государственной электрификации России).
Многие в связи с этим событием любят вспоминать цитату основателя советского государства Владимира Ленина — «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны». Позитивно к советской электрификации относился и английский фантаст Герберт Уэллс, упомянувший ее в очерке «Россия во мгле» (1920). Благодаря плану ГОЭЛРО удалось заложить основы индустриализации и добиться выработки 13,5 миллиарда киловатт-часов уже к 1931 году.
В 1980 году советское руководство неожиданно перенесло памятную дату на третье воскресенье декабря, что вызвало непонимание энергетиков, старавшихся отмечать праздник по-старому. В итоге в 2015 году было принято решение вернуть фиксированную дату (при этом профессионалы умудрились отметить День энергетика дважды — 20 и 22 декабря).
Сутью Дня энергетика является уважение к самоотверженному труду людей, ежедневно подающих в квартиры, больницы, школы и детские сады свет и тепло. Именно благодаря энергетической промышленности Россия смогла выстроить новую индустриальную экономику и добиться технологического суверененитета. Многие считают символичным и совпадение даты праздника с днем зимнего солнцестояния.
День энергетика — 2023: как поздравить
На День энергетика чествуют лучших работников отрасли, вручая им почетные грамоты. На предприятиях проводятся конкурсы профессионального мастерства.
Если же у вас имеется знакомый энергетик, то можно поздравить его красивыми словами. Например, такими.
Если бы не работа энергетиков, мы не смогли звонить друг другу по мобильным телефонам. Так пусть вам звонят как можно чаще и всегда — чтобы сказать слова любви. С Днем энергетика!