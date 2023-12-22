День энергетика 2023 — какого числа и кого принято поздравлять в этот праздник

День работника энергетической промышленности был официально утвержден в 1966 году по указу президиума Верховного Совета СССР от 23 мая. 22 декабря была принята неслучайно, поскольку именно в этот день в 1920 году был утвержден знаменитый план ГОЭЛРО (Государственной электрификации России).