Детей новосибирских бойцов СВО в школах накормят на 5% лучше

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Вопросы организации горячего питания в школах обсудили на заседании оперативного штаба по образованию в региональном правительстве под кураторством заместителя губернатора Сергея Нелюбова. Согласно докладу начальника управления материальных ресурсов министерства образования субъекта Сергей Шарф, нормативы питания повысятся на 5%. В первую очередь, это коснется детей из многодетных и малоимущих семей и школьников, чьи родственники принимают участие в специальной военной операции.
Лучше питаться станут дети-инвалиды и имеющие иные ограничения по здоровью. Коснутся льготы и учеников, проживающих в специальных организациях и нуждающихся в длительном лечении. Вкусно накормят учеников начальных классов безотносительно статуса и дохода семьи.
Повышение нормативов школьного питания произойдет за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.