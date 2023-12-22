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Детям обеспечат достойное питание

Детей новосибирских бойцов СВО в школах накормят на 5% лучше

22 декабря 2023, 09:51
Фото: Midjourney
Детям обеспечат достойное питание

Новосибирским школьникам повысят норматив бесплатного горячего питания на 5%

В Новосибирской области увеличат норматив бесплатного школьного питания. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Вопросы организации горячего питания в школах обсудили на заседании оперативного штаба по образованию в региональном правительстве под кураторством заместителя губернатора Сергея Нелюбова. Согласно докладу начальника управления материальных ресурсов министерства образования субъекта Сергей Шарф, нормативы питания повысятся на 5%. В первую очередь, это коснется детей из многодетных и малоимущих семей и школьников, чьи родственники принимают участие в специальной военной операции.

Лучше питаться станут дети-инвалиды и имеющие иные ограничения по здоровью. Коснутся льготы и учеников, проживающих в специальных организациях и нуждающихся в длительном лечении. Вкусно накормят учеников начальных классов безотносительно статуса и дохода семьи.

Повышение нормативов школьного питания произойдет за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Школьники#Правительство#Льготы#Еда#СВО#Питание#Сергей Нелюбов#Ребенок-инвалид#Участники СВО#Александр Ляхов
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