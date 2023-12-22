Детей новосибирских бойцов СВО в школах накормят на 5% лучше

Вопросы организации горячего питания в школах обсудили на заседании оперативного штаба по образованию в региональном правительстве под кураторством заместителя губернатора Сергея Нелюбова. Согласно докладу начальника управления материальных ресурсов министерства образования субъекта Сергей Шарф, нормативы питания повысятся на 5%. В первую очередь, это коснется детей из многодетных и малоимущих семей и школьников, чьи родственники принимают участие в специальной военной операции.