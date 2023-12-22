Хабаровчанин получил 16 лет за убийство возлюбленной из Новосибирска

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Жестокое убийство произошло в ночь на 8 марта. Мужчина пришел к своей знакомой поздравить с Международным женским днем. Поздравление сопровождалось распитием спиртных напитков.
«Мужчина и женщина познакомились в Интернете и решили встретиться. В ходе общения между ними возникла ссора. Зарезав знакомую, осужденный забрал у нее вещи и покинул квартиру», — рассказала Atas. Info руководитель пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.
Убийца нанес сибирячке множество ножевых ранений, отчего 51-летняя жертва скончалась на месте. Ранее судимый хабаровчанин теперь проведет шестнадцать лет в колонии строгого режима.