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Убийце дали шестнадцать лет

Хабаровчанин получил 16 лет за убийство возлюбленной из Новосибирска

22 декабря 2023, 07:52
Фото: 1MI
Убийце дали шестнадцать лет

В Новосибирске жителя Хабаровского края осудили за убийство и разбой

В Новосибирске вынесли приговор жителю Хабаровского края. Он признан виновным в жестоком убийстве и разбойном нападении.

Жестокое убийство произошло в ночь на 8 марта. Мужчина пришел к своей знакомой поздравить с Международным женским днем. Поздравление сопровождалось распитием спиртных напитков.

«Мужчина и женщина познакомились в Интернете и решили встретиться. В ходе общения между ними возникла ссора. Зарезав знакомую, осужденный забрал у нее вещи и покинул квартиру», — рассказала Atas. Info руководитель пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.

Убийца нанес сибирячке множество ножевых ранений, отчего 51-летняя жертва скончалась на месте. Ранее судимый хабаровчанин теперь проведет шестнадцать лет в колонии строгого режима.

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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Убийство#Следственный комитет#Алкоголизм#Алкогольное опьянение#Разбой#Александр Ляхов
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