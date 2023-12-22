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Аэровокзал городского аэропорта — яркий пример неоклассицизма в советской архитектуре

Историческое здание аэропорта «Северный» в Новосибирске на грани разрушения

22 декабря 2023, 10:14
Фото: 2GIS
Аэровокзал городского аэропорта — яркий пример неоклассицизма в советской архитектуре

Кто ответственен за разрушение здания городского аэропорта в Новосибирске

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (ГИООКН) опубликовала акт обследования здания бывшего городского аэропорта. Из документа следует, что собственник не предпринимает должных мер по сохранению памятника архитектуры

Согласно документу, который составили специалисты ГИООКН, обследование технического состояния здания аэровокзала аэропорта «Северный» в Заельцовском районе Новосибирска выявило ряд серьезных проблем. В первую очередь, речь идет о критическом состоянии кровли.

«Кровля протекает, о чем свидетельствуют многочисленные следы протечек в помещениях, вызванные дефектами кровельного покрытия: нарушение крепления отдельных листов к обрешетке, неплотности фальцев, нарушение примыканий. Имеются следы замачивания и гнили древесины элементов стропильной системы. Состояние конструкций крыши и кровли неудовлетворительное», — пишут эксперты.

В результате состояние перекрытий в местах протечек вызывает тревогу, им требуется детальное обследование и ремонт.

Кроме того, требуется ремонт отделочного слоя стен фасадов и венчающего здание карниза, из которого уже выпадают кирпичи, необходим ремонт всех крылец, неудовлетворительным признано состояние внутренней отделки помещений.

Так здание аэровокзала выглядит изнутриТак здание аэровокзала выглядит изнутри
Так здание аэровокзала выглядит изнутриТак здание аэровокзала выглядит изнутри
Так здание аэровокзала выглядит изнутри
Фото: читатель Atas.Info

Обращает на себя внимание то, что обследование здания было проведено 10 мая текущего года, а акт составлен только 14 декабря, после неоднократных обращений общественников в ГИООКН.

Однако о бедственном положении памятника архитектуры, простроенного в стиле неоклассицизма в 1965-57 годах, инспекции было известно давно. Еще в 2019 году председатель фонда ветеранов авиапредприятия Новосибирск Северный Олег Деркач в письме на имя Елены Медведевой, которая тогда возглавляла ГИООКН, сообщал о предаварийном состоянии здания и протечках крыши.

«Собственник объекта культурного наследия — ООО „Айден“ — на протяжении четырех лет не предпринимает меры по обеспечению сохранности объекта», — говорилось в обращении Деркача.

А в апреле 2022 Елена Медведева заявила журналистам, что ведомство намерено через суд понудить собственника здания начать необходимый ремонт.

«К сожалению, по этому зданию правообладатель не проявляет своего желания и активности потратить финансовые средства на проектирование, хотя бы, и обследование. Соответственно, не проводит и ремонтно-реставрационные работы. Мы уже оштрафовали, и сейчас будет иск о понуждению к исполнению обязанностей», — говорила Медведева.

Однако о начале судебного разбирательства так ничего и не известно.

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Здание аэровокзала бывшего городского аэропорта принадлежит ООО «Айден», зарегистрированного в 2012 году. Согласно данным системы СПАРК, основным ее видом деятельности значится «Вложения в ценные бумаги и дилерская деятельность». Выручка компании по итогам 2022 года составила 20 млн рублей. Возглавляет ООО «Айден» Светлана Кононова.

Одним из учредителей компании числится кемеровское ООО «Специализированный застройщик „СДС-Финанс“, генеральным директором в котором так же числится Светлана Кононова. Но финансовая деятельность строительной компании гораздо значительнее, чем у номинального собственника аэровокзала. Выручка в 2022 году здесь зафиксирована на уровне 1,6 млрд рублей.

«СДС-Финанс» принадлежит земельный участок площадью 215 гектаров, включающий всю территорию бывшего городского аэропорта. На нем компания из Кузбасса планировала масштабное жилищное строительство. Проект носит название «ЖК „Легендарный-Северный“, и о старте первой очереди, которая предусматривала застройку 35 гектаров, Светлана Кононова объявила в конце 2021 года.

В мэрии, комментируя планы «СДС-Финанс», тогда сообщили, что компания берет на себя обязательство провести реставрацию здания аэропорта «Северный».

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«На территории старого знаменитого аэропорта вырастает современный жилой комплекс, где бережно относятся к истории. Вы увидите, как здесь постарались сохранить память места, целой эпохи… Здание старого аэропорта будет переоборудовано в музей, а прямо за ним пройдет сквер. Эти места станут главным центром притяжения для жителей комплекса», — говорится на официальном сайте «СДС-Финанс».

Первый 13-этажный одноподъездный жилой дом ЖК «Легендарный-Северный» был сдан в эксплуатацию в середине декабря 2023 года.

Ранее против планов масштабной застройки на месте аэропорта без проработки социальной и транспортной инфраструктур выступили 20 депутатов областного и городского советов. С соответствующим коллективным письмом они обратились к главе региона Андрею Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

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