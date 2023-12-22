Историческое здание аэропорта «Северный» в Новосибирске на грани разрушения

Однако о бедственном положении памятника архитектуры, простроенного в стиле неоклассицизма в 1965-57 годах, инспекции было известно давно. Еще в 2019 году председатель фонда ветеранов авиапредприятия Новосибирск Северный Олег Деркач в письме на имя Елены Медведевой, которая тогда возглавляла ГИООКН, сообщал о предаварийном состоянии здания и протечках крыши.