Как празднуют католическое Рождество 25 декабря — рассказал новосибирский священник

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Многие новосибирцы считают, что католики отмечают совершенно другое Рождество, которое не совпадает с православной традицией. Потому различаются и даты — 25 декабря и 7 января соответственно. Но это не совсем так.
«Если заглянуть в богослужебные книги восточной, православной церкви, то вы увидите точно такую же дату Рождества — 25 декабря. Наши православные братья не отказались от юлианского календаря. Расхождение в датах и неверное понимание объясняется путаницей после перехода на григорианский календарь. Разница между ними составляет тринадцать дней», — объяснил отец Григорий Федосеев.
В силу исторических обстоятельств в России придают большее значение празднованию Нового года, чем Рождеству. Православные верующие празднуют Рождество по григорианскому календарю (7 января), которое наступает сразу же после 31 декабря. Из-за этого и светские, и сугубо церковные новосибирцы считают, что Новый год для католиков не важен. Но и тут есть свои особенности.
«Когда в Советском Союзе решили вернуть елку, то намеренно отказались от христианской символики. Святой Николай стал Дедом Морозом. Рождественская елка с Вифлеемской звездой — новогодней. Но дети одинаково радовались празднику. Это я могу сказать как человек, родившийся в советской семье», — рассказал отец Григорий Федосеев.
Католики с удовольствием поздравят с Новым годом своих близких и знакомых, но придают празднику чуть меньшее значение. «У нас нет такого масштаба празднования Нового года. Ведь таким же образом можно отмечать окончание любого месяца в году», — заметил католический настоятель.
При этом 31 декабря в храме служится особая благодарственная Святая Месса на окончание календарного года. Во время литургии верующие просят дать им духовных сил на следующий год и благодарят за прожитые двенадцать месяцев. 1 января совершается торжество Пресвятой Девы Марии, на котором католики молятся о мире.
После 25 декабря в католической церкви начинается Рождественский период, длящийся до праздника Крещения Господня (воскресенье после Богоявления). Торжество Богоявления (Дня Трех Царей) приходится на 6 января.
В католической традиции существует период адвента, соответствующий Рождественскому посту у православных христиан. Он начинается за четыре воскресенья до Рождества. В 2023 году адвент длится с 3 по 24 декабря.
«Во время адвента верные размышляют о скором пришествии Христа и находятся в радостном ожидании. Это слово означает „пришествие“. Важно в этот период творить дела милосердия. Важно исповедоваться у священника», — пояснил особенности адвента отец Григорий Федосеев.
В каждое из воскресений адвента на Святой Мессе вспоминаются евангельские события. Первое из них связано со вторым пришествием Христа, второе и третье — переход к Новому Завету, четвертое — грядущему рождению Спасителя.
У многих новосибирцев, не связанных с католичеством, существует мнение, что те не постятся перед главным христианским праздником. Однако здесь есть свои особенности.
«Мы не делаем упор именно на отказ от определенной пищи. Пост — это не диета, а время, когда нужно примириться с Богом. Но воздержание от мяса действует в пятничные дни. Во время литургических праздников тоже важно отказаться от мяса. Таким днем является, в частности, Пепельная Среда перед началом Великого Поста», — пояснил нюансы католического вероучения отец Григорий Федосеев.
При этом верующие католики стараются согласовать со священником конкретные ограничения в в индивидуальном порядке. Обычно это делается перед Великим постом.
У христиан латинского обряда существуют и свои особенности празднования рождественского сочельника и Святого Рождества. Согласно традиции, в сочельник принято воздерживаться от мясной пищи. Само слово означает «сочиво» — особое блюдо, которое верующие должны вкушать в этот период.
«У поляков есть иное слово — „пастырка“. Верующие должны собраться за столом, перед началом трапезы читается молитва. После праздничного ужина следует пойти на мессу. По правилам Святая Месса навечерия Рождества совершается в полночь, но разрешается служить ее и раньше. Это связано и с нахождением храмов в крупных городах, и, например, большим количеством пожилых прихожан», — разъяснил отец Григорий Федосеев.
24 декабря новосибирские католики посетят утреннюю мессу в 11.00 и отслужат навечерие Рождества в 22.00. 25 декабря состоится Святая Месса в 11. 00 и в 18.00.