Как празднуют католическое Рождество 25 декабря — рассказал новосибирский священник

В силу исторических обстоятельств в России придают большее значение празднованию Нового года, чем Рождеству. Православные верующие празднуют Рождество по григорианскому календарю (7 января), которое наступает сразу же после 31 декабря. Из-за этого и светские, и сугубо церковные новосибирцы считают, что Новый год для католиков не важен. Но и тут есть свои особенности.