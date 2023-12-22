Лучшим подарком на Новый год для новосибирцев оказались деньги

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Исследование SuperJob показало, что в Новосибирске 20% жителей хотят получить на Новый год деньги в качестве подарка. Это позволит им приобрести то, что они сами хотят.
Еще 18% опрошенных выразили желание получить в подарок путешествие, 7% хотели бы электронные устройства, а 6% предпочли бы сертификат на обучение.
Также выяснилось, что мужчины чаще мечтают об инструментах для строительства и ремонта, а также товарах для спорта и активного отдыха. А женщины больше всего хотят получить путешествие, украшения или сертификат на обучение.