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Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Новосибирцы желают деньги на НГ

Лучшим подарком на Новый год для новосибирцев оказались деньги

22 декабря 2023, 05:40
Фото: atas.info
Новосибирцы желают деньги на НГ
Новосибирцы рассказали, какие подарки они хотели бы получить на Новый 2024 год.

Исследование SuperJob показало, что в Новосибирске 20% жителей хотят получить на Новый год деньги в качестве подарка. Это позволит им приобрести то, что они сами хотят.

Еще 18% опрошенных выразили желание получить в подарок путешествие, 7% хотели бы электронные устройства, а 6% предпочли бы сертификат на обучение.

Также выяснилось, что мужчины чаще мечтают об инструментах для строительства и ремонта, а также товарах для спорта и активного отдыха. А женщины больше всего хотят получить путешествие, украшения или сертификат на обучение.

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#Новосибирск#Деньги#Новый год#Эмилия Губарева#Опрос#Подарки
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