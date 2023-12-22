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Published Сегодня, 08:46

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На Новый год будет меньше транспорта

Назван график работы общественного транспорта в Новосибирске в новогодние каникулы

22 декабря 2023, 08:46
Фото: 1MI
На Новый год будет меньше транспорта
Стал известен график работы общественного транспорта в Новосибирске в новогодние праздники.

Во время новогодних каникул в Новосибирске общественный транспорт будет работать по измененному графику, сообщили в мэрии.

С 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года на линиях автобусов, троллейбусов и трамваев будет меньше транспортных средств, чем обычно. Однако, метрополитен продлит свою работу до 3 часов ночи в новогоднюю ночь.

На Ленинской ветке метро будут курсировать 380 поездов, а на Дзержинской — 362. В остальные дни новогодних каникул количество поездов будет сокращено, на Ленинской ветке их будет 330, а на Дзержинской — 332. Метрополитен закроется в полночь.

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#Транспорт#Новосибирск#Метро#Автобус#Общественный транспорт#Эмилия Губарева#Новогодние каникулы#Метрополитен
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