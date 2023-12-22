Назван график работы общественного транспорта в Новосибирске в новогодние каникулы

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Во время новогодних каникул в Новосибирске общественный транспорт будет работать по измененному графику, сообщили в мэрии.
С 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года на линиях автобусов, троллейбусов и трамваев будет меньше транспортных средств, чем обычно. Однако, метрополитен продлит свою работу до 3 часов ночи в новогоднюю ночь.
На Ленинской ветке метро будут курсировать 380 поездов, а на Дзержинской — 362. В остальные дни новогодних каникул количество поездов будет сокращено, на Ленинской ветке их будет 330, а на Дзержинской — 332. Метрополитен закроется в полночь.