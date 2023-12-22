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Неизвестные похитили студента СибУПК в Новосибирске

Неизвестные похитили студента СибУПК в Новосибирске

22 декабря 2023, 01:24
В Новосибирске неизвестные похитили студента колледжа, о чем Atas.info сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестные похитили юношу, который учится на первом курсе колледжа СибУПК. Ему 16 лет.

Все произошло 18 декабря вечером. По данным источника, неизвестные напали на парня и угрожали ему насилием, после чего заставили его пройти в машину. Затем они потребовали от него две сотни тысяч рублей.

Подростка увезли на другой берег города. В конечном итоге они оставили его возле банкомата на проспекте Маркса и заставили снять требуемую сумму. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.

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