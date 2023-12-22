Неизвестные похитили студента СибУПК в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
Modified Сегодня, 01:26
Updated Сегодня, 01:26
Неизвестные похитили юношу, который учится на первом курсе колледжа СибУПК. Ему 16 лет.
Все произошло 18 декабря вечером. По данным источника, неизвестные напали на парня и угрожали ему насилием, после чего заставили его пройти в машину. Затем они потребовали от него две сотни тысяч рублей.
Подростка увезли на другой берег города. В конечном итоге они оставили его возле банкомата на проспекте Маркса и заставили снять требуемую сумму. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.