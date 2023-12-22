Новосибирск не попал в топ бюджетных городов по просмотру «Щелкунчика»

В московских театрах стоимость билетов за «Щелкунчика» достигала 30 тысяч рублей. В топ-5 городов с самыми низкими ценами на спектакли входят Челябинск (220 рублей), Казань (250 рублей), Санкт-Петербург (400 рублей), Омск (400 рублей) и Екатеринбург (400 рублей). Самые дорогостоящие представления, помимо Москвы, пройдут в Санкт-Петербурге, где стоимость билетов в Михайловском театре может достигать 25 тысяч рублей, а также в Перми — до 10 тысяч рублей.