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Смотреть Щелкунчика в Новосибирске дорого

Новосибирск не попал в топ бюджетных городов по просмотру «Щелкунчика»

22 декабря 2023, 03:22
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Смотреть Щелкунчика в Новосибирске дорого
Аналитики Яндекса посчитали «индекс Щелкунчика» и выяснили, что самыми бюджетными городами для просмотра спектакля стали Челябинск, Пермь, Самара, Екатеринбург и Омск. А вот Новосибирск не попал в бюджетный список.

Эксперты выяснили, где можно посмотреть знаменитый спектакль более экономично. В расчет была взята минимальная цена на билеты и средняя стоимость отелей за две ночи в период с 1 ноября 2023 по 10 января 2024.

В московских театрах стоимость билетов за «Щелкунчика» достигала 30 тысяч рублей. В топ-5 городов с самыми низкими ценами на спектакли входят Челябинск (220 рублей), Казань (250 рублей), Санкт-Петербург (400 рублей), Омск (400 рублей) и Екатеринбург (400 рублей). Самые дорогостоящие представления, помимо Москвы, пройдут в Санкт-Петербурге, где стоимость билетов в Михайловском театре может достигать 25 тысяч рублей, а также в Перми — до 10 тысяч рублей.

Третьими по доступности проживания в отеле стали Казань, Санкт-Петербург, Новосибирск и Воронеж, где средняя цена за две ночи в отеле будет составлять 6 тысяч рублей.

По итогам исследования выяснилось, что самые бюджетные города для отдыха и просмотра спектакля по «индексу Щелкунчика» — это Челябинск (4 220 рублей), Пермь (4 600 рублей), Самара (4 600 рублей), Екатеринбург (5 400 рублей), Омск (5 400 рублей) и Красноярск (5 600 рублей).

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