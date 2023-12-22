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Published Сегодня, 01:50

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Updated Сегодня, 03:04

Лепить баб можно в Новосибирске

Новосибирск официально стал родиной снежных баб

22 декабря 2023, 01:50
Фото: Мария Черешнева
Лепить баб можно в Новосибирске
Новосибирску присвоили статус родины Снежных баб. Ранее мэрия сообщала, что запатентует товарный знак.

Туристско-информационный центр города получил официальное свидетельство о регистрации знака и слогана «Родина снежных баб». Теперь у города есть официальный знак и слоган.

В этом году состоится фестиваль и конкурс по лепке снежных баб, а также будет открыт тематический арт-объект в парке «Арена». А 3 января пройдет шествие.

Снежный символ должен стать знаком зимнего Новосибирска. Ее будут использовать в качестве городской символики, изображение разместят на сувенирах и в дизайне.

4-метровый арт-объект «Снежная баба» установят в новосибирском парке «Арена»
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#Новосибирск#Фестиваль#Эмилия Губарева#Арт-объект#Новый год в Новосибирске 2024
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