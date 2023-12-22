Новосибирск официально стал родиной снежных баб

Posted Сегодня, 01:50
Published Сегодня, 01:50
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Updated Сегодня, 03:04
Туристско-информационный центр города получил официальное свидетельство о регистрации знака и слогана «Родина снежных баб». Теперь у города есть официальный знак и слоган.
В этом году состоится фестиваль и конкурс по лепке снежных баб, а также будет открыт тематический арт-объект в парке «Арена». А 3 января пройдет шествие.
Снежный символ должен стать знаком зимнего Новосибирска. Ее будут использовать в качестве городской символики, изображение разместят на сувенирах и в дизайне.