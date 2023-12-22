atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Актер выступит в шоу

Новосибирский актер споет в образе знаменитости в музыкальном шоу «Ярче звезд»

22 декабря 2023, 09:01
Фото: представлено пресс-службой ТНТ
Актер выступит в шоу
На телеканале ТНТ выйдет новый выпуск музыкального шоу «Ярче звёзд» с участием жителя Новосибирской области Вадимом Мичманом.

Вадим Мичман родился в Новосибирской области в городе Куйбышев. Он стал артистом музыкального театра и актером кино. Поучаствовать в программе «Ярче звезд» его позвала коллега.

Актер не стал делиться, в каком образе он предстанет перед публикой. Но факт его личного знакомства с певцом не скрывает. В каждом выпуске талантливые люди превращаются в звезд российской и мировой эстрады.

В первом туре каждая звезда будет представлена сразу тремя участниками, а жюри выберет лучшего из каждой группы. Затем победители будут конкурировать друг с другом во втором туре. Только один из них получит полмиллиона рублей и пройдет в финал, где будет разыгран главный приз — пять миллионов рублей.

Сможет ли новосибирец дойти до финала шоу «Ярче звёзд», зрители узнают 23 декабря в 21:00 на канале ТНТ.

Музыкант из Новосибирска выступит в шоу перевоплощений «Ярче звезд» на ТНТ
Узнать подробнее
Читайте также:
Певица из Новосибирска перевоплотилась в Юлианну Караулову в шоу «Ярче звёзд» на ТНТПевец из Новосибирска Митя Фомин стал наставником в музыкальном шоуМузыкант из Новосибирска выступит в шоу перевоплощений «Ярче звезд» на ТНТ
#Общество#Новосибирск#Шоу#Артист#Эмилия Губарева#Музыка#Актер
Подпишитесь
Голоса дорисовывают: жесткий спор депутатов о фальсификации на выборах в Новосибирске
Вчера, 05:08
Серый город-недоразумение — почему Новосибирск критикуют туристы и архитекторы
Сегодня, 02:01
Депутаты горсовета лишили академика Асеева звания «Почетный житель Новосибирска»
Вчера, 06:01
Новосибирские семьи могут получить Единое пособие уже в январе — как этого добиться
Вчера, 08:16
В Новосибирске активистка составила реестр памятников «Сибсельмаша»
Сегодня, 05:42
Стрельба за рулем: дело новосибирского треш-блогера Киселева направили в суд
Сегодня, 01:45