Новосибирский актер споет в образе знаменитости в музыкальном шоу «Ярче звезд»

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Вадим Мичман родился в Новосибирской области в городе Куйбышев. Он стал артистом музыкального театра и актером кино. Поучаствовать в программе «Ярче звезд» его позвала коллега.
Актер не стал делиться, в каком образе он предстанет перед публикой. Но факт его личного знакомства с певцом не скрывает. В каждом выпуске талантливые люди превращаются в звезд российской и мировой эстрады.
В первом туре каждая звезда будет представлена сразу тремя участниками, а жюри выберет лучшего из каждой группы. Затем победители будут конкурировать друг с другом во втором туре. Только один из них получит полмиллиона рублей и пройдет в финал, где будет разыгран главный приз — пять миллионов рублей.
Сможет ли новосибирец дойти до финала шоу «Ярче звёзд», зрители узнают 23 декабря в 21:00 на канале ТНТ.