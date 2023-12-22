Новый год в Новосибирске в XX веке — смотрим ностальгические фото

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Новосибирск только начал осваиваться в конце XIX века. Кажется, тогда до Нового года на городском уровне мало кому было дело, так как город только отстраивался. На фото — Церковь Даниила Пророка, находившаяся тогда напротив будущего здания вокзала. Изображение датируют 1989-1905 годом.
После Октябрьской революции Новый год еще праздновали. На фото можно увидеть слегка украшенный Дом Ленина, 1925 год. Однако в 1929 году во всей стране праздник отменили, его признали буржуазным пережитком.
Даже в домах мало кто ставил елки, что уж говорить о главной площади.
Праздник все-таки решили вернуть в 1935 году. Он должен был заменить религиозное Рождество. Как тогда писал Иосифу Сталину секретарь Киевского обкома РКП (б) Павел Постышев:
«В дореволюционное время буржуазия всегда устраивала на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей богатеев. Почему мы лишаем этого прекрасного удовольствия ребятишек Советской страны? Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей».
После этого в квартирах, школах и детсадах начали появляться елки. В те же годы в Новосибирске велось активное строительство Театра оперы и балета, площадка у которого вскоре станет местом для городской елки.
Правда, с начала Великой Отечественной войны праздник был мнее пышным. В Новосибирске елку тогда устанавливали в Центральном парке. Ее, как и везде, украшали, чем придется. Тогда зародилась традиция самостоятельно вырезать снежинки, мастерить поделки из подручных материалов.
После войны елка переехала на площадь Ленина. Ставили не напротив оперного театра, а рядом с Деловым домом на Красном проспекте, 25. Тогда главная улица еще была пешеходной. Сейчас попытку «опешеходить» предпринимают к улице Ленина.
Новосибирцы вспоминают, что несмотря на послевоенное время, все старались организовать большой праздник с разнообразим яств на столе.
Погода, говорят сибиряки, тогда была другой. Снег выпадал гораздо раньше, а на улице было морозно всю зиму.
На фото — Триумфальная арка в честь XXX-летия Великого Октября на улице Станционной, 1959 год. Снимок сделан из квартиры писателя-сказочника Георгия Викторовича Жаннин-Перро.
В период оттепели Новый год был настоящим праздником для каждого советского человека. Ночь с 31 декабря на 1 января была бессонной, столы ломились от большого количества блюд — холодец, оливье, фаршированные яйца — те блюда, что мы помним до сих пор.
По телевизору можно было увидеть «Чародеев», серию «Зима в Простоквашино».
На площади Ленина тогда был настоящий праздник — весь город выходил на народные гуляния. Тогда елка окончательно закрепилась за центром города.
В те годы активно развивался новосибирский Академгородок. На фото — зима на Морском проспекте, 1961 год.
Большой популярностью у советских людей пользовался зимний спорт, особенно хоккей. В Новосибирске им начали заниматься во дворах, на стадионах. Это было еще задолго до победы над Канадой в матче 1972 года. Вот, например, как проходила игра на стадиона «Спартак» в 1960-х.
Появились первые цветные фотографии главного городской ели. Можно увидеть, какая яркая иллюминация была на ней. На изображениях можно увидеть, как начало развиваться автомобильное движения. Красный проспект все больше заполняли машины.
Многие всю зиму напролет могли проводить на улице, несмотря на мороз. Молодые люди выходили с флагами и знаменами на Красный проспект, отмечали в компаниях.
С развитием автомобильного транспорта большое внимание тогда начали уделять уборки снега на проезжей части. На фото можно увидеть, как этим занимаются на улице Богдана Хмельницкого, ориентировочно 1975–1978 год.
Кроме хоккея, большой популярностью у новосибирских детей пользовались лыжи. На архивных фотографиях 1978 года видим юных спортсменов на Детском проезде.
Тематические программы проводились во многих учреждениях. Например, в цирке было организовано новогоднее шоу, 1975 год.
В 1980-х на площади Ленина к Новому году стали появляться совершенно разные украшения. Елки, правда, к этому времени уже начали устанавливать и в других районах, так как город рос стремительными темпами.
Главную площадь также украшали гигантские снежные фигуры. А Красный проспект было принято перекрывать на время праздников.
Город традиционно засыпало большим количеством снега. На фото — улица Максима Горького, 1981 год и Красный проспект, 1987 год.
Но новосибирцам холода и сугробы ни по чем — место для отдыха можно найти даже не в самом комфортном месте. Молодые люди на улице Мира, 1985 год.
Была заложена традиция катания на коньках. Главной площадкой стал стадион «Спартак». Сейчас в городе каждый сезон открываются десятки катков в разных районах.
На фото из 90-х годов можно увидеть, что главная елка все-таки иногда переезжала на другое место. На площади Ленина, как и прежде, собирались толпы горожан, Новый год отмечали по-народному. Гостей развлекают музыканты, Дед Мороз.
Большую елку также устанавливали в Центральном парке. Сейчас на ее месте заливают каток.
А вот как выглядел Красный проспект в Новосибирске в 90-х годах. Облик города почти не изменился с тех пор.
Заснеженная улица Богдана Хмельницкого, у дома культуры имени Горького, 1994 год.
Вид на Октябрьскую магистраль и театр Глобус, 1994 год.
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