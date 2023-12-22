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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Елка на площади Ленина стала появляться с 50-х

Новый год в Новосибирске в XX веке — смотрим ностальгические фото

22 декабря 2023, 09:57
Фото: pastvu.com
Елка на площади Ленина стала появляться с 50-х

В Новосибирске вспомнили, как выглядел город на Новый год в XX веке

Вы знали, что до 40-х годов Новый год в СССР считался буржуазным пережитком. В Новосибирске на праздник не было традиционных украшений и даже елки на центральной площади. Только после войны в страну вернулся дух праздника, каким мы его знаем сейчас. Вспоминаем, как новосибирцы отмечали в XX веке.

До 1950 года

Новосибирск только начал осваиваться в конце XIX века. Кажется, тогда до Нового года на городском уровне мало кому было дело, так как город только отстраивался. На фото — Церковь Даниила Пророка, находившаяся тогда напротив будущего здания вокзала. Изображение датируют 1989-1905 годом.

После Октябрьской революции Новый год еще праздновали. На фото можно увидеть слегка украшенный Дом Ленина, 1925 год. Однако в 1929 году во всей стране праздник отменили, его признали буржуазным пережитком.

Даже в домах мало кто ставил елки, что уж говорить о главной площади.

Дом Ленина, 1925 г.Дом Ленина, 1925 г.
Храм Михаила Архангела, 1938 г.Храм Михаила Архангела, 1938 г.
Дом Ленина, 1925 г.
Фото: pastvu.com

Праздник все-таки решили вернуть в 1935 году. Он должен был заменить религиозное Рождество. Как тогда писал Иосифу Сталину секретарь Киевского обкома РКП (б) Павел Постышев:

«В дореволюционное время буржуазия всегда устраивала на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей богатеев. Почему мы лишаем этого прекрасного удовольствия ребятишек Советской страны? Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей».

После этого в квартирах, школах и детсадах начали появляться елки. В те же годы в Новосибирске велось активное строительство Театра оперы и балета, площадка у которого вскоре станет местом для городской елки.

Строительство Оперного театра 1934–1937 гг.Строительство Оперного театра 1934–1937 гг.
Строительство Оперного театра 1935 г.Строительство Оперного театра 1935 г.
Строительство Оперного театра 1934–1937 гг.
Фото: pastvu.com

Правда, с начала Великой Отечественной войны праздник был мнее пышным. В Новосибирске елку тогда устанавливали в Центральном парке. Ее, как и везде, украшали, чем придется. Тогда зародилась традиция самостоятельно вырезать снежинки, мастерить поделки из подручных материалов.

Здание будущего НИИИП 1940-е гг.Здание будущего НИИИП 1940-е гг.
Здание будущего НИИИП 1940-е гг.
Фото: pastvu.com

1950-е годы

После войны елка переехала на площадь Ленина. Ставили не напротив оперного театра, а рядом с Деловым домом на Красном проспекте, 25. Тогда главная улица еще была пешеходной. Сейчас попытку «опешеходить» предпринимают к улице Ленина.

Новогодняя елка на площадь Ленина 1952 г.Новогодняя елка на площадь Ленина 1952 г.
Праздничные гуляния на площади Ленина 1955 г.Праздничные гуляния на площади Ленина 1955 г.
Красный проспект, 38 1957-1958 гг.Красный проспект, 38 1957-1958 гг.
Новый год краеведческий, 1953 г.Новый год краеведческий, 1953 г.
Новогодняя елка на площадь Ленина 1952 г.
Фото: pastvu.com

Новосибирцы вспоминают, что несмотря на послевоенное время, все старались организовать большой праздник с разнообразим яств на столе.

Погода, говорят сибиряки, тогда была другой. Снег выпадал гораздо раньше, а на улице было морозно всю зиму.

Проспект Дзержинского, 1950–1951 гг.Проспект Дзержинского, 1950–1951 гг.
Проспект Дзержинского, 1950–1951 гг.
Фото: pastvu.com

На фото — Триумфальная арка в честь XXX-летия Великого Октября на улице Станционной, 1959 год. Снимок сделан из квартиры писателя-сказочника Георгия Викторовича Жаннин-Перро.

Триумфальная арка в честь XXX-летия Великого Октября на улице Станционной, 1959 г.Триумфальная арка в честь XXX-летия Великого Октября на улице Станционной, 1959 г.
Триумфальная арка в честь XXX-летия Великого Октября на улице Станционной, 1959 г.
Фото: pastvu.com

1960-е годы

В период оттепели Новый год был настоящим праздником для каждого советского человека. Ночь с 31 декабря на 1 января была бессонной, столы ломились от большого количества блюд — холодец, оливье, фаршированные яйца — те блюда, что мы помним до сих пор.

По телевизору можно было увидеть «Чародеев», серию «Зима в Простоквашино».

На площади Ленина тогда был настоящий праздник — весь город выходил на народные гуляния. Тогда елка окончательно закрепилась за центром города.

Площадь Ленина, 1962 г.Площадь Ленина, 1962 г.
Площадь Ленина, 1965 г.Площадь Ленина, 1965 г.
Площадь Ленина, 1964 г.Площадь Ленина, 1964 г.
Площадь Ленина, 1964 г.Площадь Ленина, 1964 г.
Площадь Ленина, 1964 г.Площадь Ленина, 1964 г.
Площадь Ленина, 1962 г.
Фото: pastvu.com

В те годы активно развивался новосибирский Академгородок. На фото — зима на Морском проспекте, 1961 год.

Академгородок, Морской проспект, 1961 г.Академгородок, Морской проспект, 1961 г.
Академгородок, Морской проспект, 1961 г.
Фото: pastvu.com

Большой популярностью у советских людей пользовался зимний спорт, особенно хоккей. В Новосибирске им начали заниматься во дворах, на стадионах. Это было еще задолго до победы над Канадой в матче 1972 года. Вот, например, как проходила игра на стадиона «Спартак» в 1960-х.

Матч на стадионе «Спартак», 1960-е гг.Матч на стадионе «Спартак», 1960-е гг.
Матч на стадионе «Спартак», 1960-е гг.
Фото: pastvu.com

1970-е годы

Появились первые цветные фотографии главного городской ели. Можно увидеть, какая яркая иллюминация была на ней. На изображениях можно увидеть, как начало развиваться автомобильное движения. Красный проспект все больше заполняли машины.

Площадь Ленина, 1975 г.Площадь Ленина, 1975 г.
Площадь Ленина, 1970 г.Площадь Ленина, 1970 г.
Площадь Ленина, 1970 г.Площадь Ленина, 1970 г.
Площадь Ленина, 1975 г.
Фото: pastvu.com

Многие всю зиму напролет могли проводить на улице, несмотря на мороз. Молодые люди выходили с флагами и знаменами на Красный проспект, отмечали в компаниях.

Площадь Гарина-Михайловского, 1974 г.Площадь Гарина-Михайловского, 1974 г.
Красный проспект, ККК им. Маяковского, 1970 г.Красный проспект, ККК им. Маяковского, 1970 г.
Площадь Гарина-Михайловского, 1974 г.
Фото: pastvu.com

С развитием автомобильного транспорта большое внимание тогда начали уделять уборки снега на проезжей части. На фото можно увидеть, как этим занимаются на улице Богдана Хмельницкого, ориентировочно 1975–1978 год.

Улица Богдана Хмельницкого, 1977 г.Улица Богдана Хмельницкого, 1977 г.
Улица Богдана Хмельницкого, 1977 г.
Фото: pastvu.com

Кроме хоккея, большой популярностью у новосибирских детей пользовались лыжи. На архивных фотографиях 1978 года видим юных спортсменов на Детском проезде.

Детский проезд, 8, детский клуб «Калейдоскоп», 1978 г.Детский проезд, 8, детский клуб «Калейдоскоп», 1978 г.
Детский проезд, 8, детский клуб «Калейдоскоп», 1978 г.
Фото: pastvu.com

Тематические программы проводились во многих учреждениях. Например, в цирке было организовано новогоднее шоу, 1975 год.

Новогоднее шоу в цирке, 1975 г.Новогоднее шоу в цирке, 1975 г.
Новогоднее шоу в цирке, 1975 г.
Фото: pastvu.com

1980-е годы

В 1980-х на площади Ленина к Новому году стали появляться совершенно разные украшения. Елки, правда, к этому времени уже начали устанавливать и в других районах, так как город рос стремительными темпами.

Главную площадь также украшали гигантские снежные фигуры. А Красный проспект было принято перекрывать на время праздников.

Площадь Ленина, 1980 г.Площадь Ленина, 1980 г.
Площадь Ленина, 1987 г.Площадь Ленина, 1987 г.
Площадь Ленина, 1987 г.Площадь Ленина, 1987 г.
Площадь Ленина, 1980 г.
Фото: pastvu.com

Город традиционно засыпало большим количеством снега. На фото — улица Максима Горького, 1981 год и Красный проспект, 1987 год.

Улица Максима Горького, 1981 г.Улица Максима Горького, 1981 г.
Красный проспект, 1987 г.Красный проспект, 1987 г.
Улица Максима Горького, 1981 г.
Фото: pastvu.com

Но новосибирцам холода и сугробы ни по чем — место для отдыха можно найти даже не в самом комфортном месте. Молодые люди на улице Мира, 1985 год.

Улица Мира, 1985 г.Улица Мира, 1985 г.
Улица Мира, 1985 г.
Фото: pastvu.com

Была заложена традиция катания на коньках. Главной площадкой стал стадион «Спартак». Сейчас в городе каждый сезон открываются десятки катков в разных районах.

Стадион «Спартак», 1987 г.Стадион «Спартак», 1987 г.
Ледовая площадка у ДК им. Ефремова, 1980-е гг.Ледовая площадка у ДК им. Ефремова, 1980-е гг.
Стадион «Спартак», 1987 г.
Фото: pastvu.com

1990-е годы

На фото из 90-х годов можно увидеть, что главная елка все-таки иногда переезжала на другое место. На площади Ленина, как и прежде, собирались толпы горожан, Новый год отмечали по-народному. Гостей развлекают музыканты, Дед Мороз.

Площадь Ленина, 1994 г.Площадь Ленина, 1994 г.
Площадь Ленина, 1994 г.Площадь Ленина, 1994 г.
Площадь Ленина, 1994 г.Площадь Ленина, 1994 г.
Площадь Ленина, 1994 г.Площадь Ленина, 1994 г.
Площадь Ленина, 1994 г.Площадь Ленина, 1994 г.
Площадь Ленина, 1994 г.Площадь Ленина, 1994 г.
Площадь Ленина, 1994 г.
Фото: pastvu.com

Большую елку также устанавливали в Центральном парке. Сейчас на ее месте заливают каток.

Центральный парк, 1994 г.Центральный парк, 1994 г.
Центральный парк, 1994 г.Центральный парк, 1994 г.
Центральный парк, 1994 г.Центральный парк, 1994 г.
Центральный парк, 1994 г.Центральный парк, 1994 г.
Центральный парк, 1994 г.
Фото: pastvu.com

А вот как выглядел Красный проспект в Новосибирске в 90-х годах. Облик города почти не изменился с тех пор.

Сибирская ярмарка, Красный проспект, 1999 г.Сибирская ярмарка, Красный проспект, 1999 г.
Часовня Николая Чудотворца, Красный проспект, 1994 г.Часовня Николая Чудотворца, Красный проспект, 1994 г.
Красный проспект, 1994 г.Красный проспект, 1994 г.
Красный проспект, 1994 г.Красный проспект, 1994 г.
Сибирская ярмарка, Красный проспект, 1999 г.
Фото: pastvu.com

Заснеженная улица Богдана Хмельницкого, у дома культуры имени Горького, 1994 год.

ДК им. Горького, улица Богдана Хмельницкого, 1994 г.ДК им. Горького, улица Богдана Хмельницкого, 1994 г.
ДК им. Горького, улица Богдана Хмельницкого, 1994 г.
Фото: pastvu.com

Вид на Октябрьскую магистраль и театр Глобус, 1994 год.

Октябрьская магистраль, 1994 г.Октябрьская магистраль, 1994 г.
Октябрьская магистраль, 1994 г.
Фото: pastvu.com

А каким вы запомнили Новосибирск? Как проходил ваш Новый год. Своими воспоминаниями и фотографиями вы можете поделиться с нашим ботом в Telegram.

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