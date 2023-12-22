Новый год в Новосибирске в XX веке — смотрим ностальгические фото

В Новосибирске вспомнили, как выглядел город на Новый год в XX веке

Вы знали, что до 40-х годов Новый год в СССР считался буржуазным пережитком. В Новосибирске на праздник не было традиционных украшений и даже елки на центральной площади. Только после войны в страну вернулся дух праздника, каким мы его знаем сейчас. Вспоминаем, как новосибирцы отмечали в XX веке.

Сюжет Новый год в Новосибирске 2024