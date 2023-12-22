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Пьяных водителей будут ловить

Охота на пьяных водителей началась в Новосибирске

22 декабря 2023, 06:10
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Пьяных водителей будут ловить
В Новосибирске ГИБДД объявила о проведении массовой проверки водителей на алкогольное и наркотическое опьянение.

В Новосибирске проведут операцию по выявлению пьяных водителей. По информации ГИБДД, рейд «Нетрезвый водитель» состоится с 22 по 25 декабря.

Последний массовый рейд проходил в июле 2023 года. За три часа полицейские задержали пятерых водителей, которые употребили алкоголь и затем сели за руль.

С начала года до ноября 2023 года автодорожным инспекторам удалось задержать около 4,5 тысячи водителей с признаками опьянения. В результате пьяных водителей произошло 221 ДТП, в которых погибли 62 человека.

Новосибирцев просят сообщать в Госавтоинспекцию о водителях, которые предположительно управляют машиной в нетрезвом виде.

Названы районы Новосибирской области с самыми пьяными водителями
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#Общество#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Гибдд#Эмилия Губарева#Рейд
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