Охота на пьяных водителей началась в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В Новосибирске проведут операцию по выявлению пьяных водителей. По информации ГИБДД, рейд «Нетрезвый водитель» состоится с 22 по 25 декабря.
Последний массовый рейд проходил в июле 2023 года. За три часа полицейские задержали пятерых водителей, которые употребили алкоголь и затем сели за руль.
С начала года до ноября 2023 года автодорожным инспекторам удалось задержать около 4,5 тысячи водителей с признаками опьянения. В результате пьяных водителей произошло 221 ДТП, в которых погибли 62 человека.
Новосибирцев просят сообщать в Госавтоинспекцию о водителях, которые предположительно управляют машиной в нетрезвом виде.