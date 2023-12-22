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Орден вручили правнучке

Орден Красной Звезды нашли при сносе довоенных строений в Новосибирской области

22 декабря 2023, 03:58
Фото: Центральный военный округ
Орден вручили правнучке
Орден Красной Звезды Николая Столярова, награжденного им в 1944 году, был найден при сносе дома под Новосибирском, о чем сообщили в Центральном военном округе.

В Болотном Новосибирской области во время сноса аварийного дома был найден Орден Красной Звезды.

Им был награжден Николай Столяров — 29 ноября 1944 года, когда он служил в 34-й легкой артиллерийской бригаде. Сам военнослужащий умер в 1946 году, а место его захоронения до сих пор неизвестно.

Орден Красной Звезды был передан правнучке участника Великой Отечественной войны, Виталине Лошенко, которая проживает в Новосибирской области.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ветераны#Эмилия Губарева#Великая Отечественная война
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