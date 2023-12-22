Орден Красной Звезды нашли при сносе довоенных строений в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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В Болотном Новосибирской области во время сноса аварийного дома был найден Орден Красной Звезды.
Им был награжден Николай Столяров — 29 ноября 1944 года, когда он служил в 34-й легкой артиллерийской бригаде. Сам военнослужащий умер в 1946 году, а место его захоронения до сих пор неизвестно.
Орден Красной Звезды был передан правнучке участника Великой Отечественной войны, Виталине Лошенко, которая проживает в Новосибирской области.