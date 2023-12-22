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Приговор вынесли бизнесмену

Приговор за мошенничество вынесли экс-министру Абызову из Новосибирска

22 декабря 2023, 02:29
Фото: 1MI
Приговор вынесли бизнесмену
Суд приговорил Михаила Абызова и его соучастников к лишению свободы и штрафам в связи с их участием в мошенничестве и других преступлений

Как сообщили в Генпрокуратуре, бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов и 11 его сообщников обвиняли в мошенничестве, создании преступной группировки, легализации незаконно полученных денег, незаконной предпринимательской деятельности и коммерческом подкупе.

Было установлено, что с 2012 по 2018 годы Абызов и его сообщники похитили около 4 млрд рублей из энергетических компаний «СИБЭКО» и «РЭС». Их действия также привели к необоснованному повышению тарифов на электроэнергию для потребителей. Также обвиняемые причастны к незаконной предпринимательской деятельности, приносящей доход свыше 32,5 млрд рублей.

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Кроме этого, Абызов попытался продать свой пакет акций в компании «СИБЭКО», которым он фактически владел. Он передал 78 млн рублей как коммерческую взятку топ-менеджерам организации. Те, в свою очередь, утаили от акционеров и контролирующих органов значимую информацию о финансовых аспектах работы компании.

Суд приговорил Абызова к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 80 млн рублей. Двое из обвиняемых были приговорены к уплате штрафа, а остальные получили наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет. Четверо фигурантов в настоящее время находятся в международном розыске, по их отношению расследование продолжается.

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