Приговор за мошенничество вынесли экс-министру Абызову из Новосибирска

Было установлено, что с 2012 по 2018 годы Абызов и его сообщники похитили около 4 млрд рублей из энергетических компаний «СИБЭКО» и «РЭС». Их действия также привели к необоснованному повышению тарифов на электроэнергию для потребителей. Также обвиняемые причастны к незаконной предпринимательской деятельности, приносящей доход свыше 32,5 млрд рублей.