Серый город-недоразумение — почему Новосибирск критикуют туристы и архитекторы

Posted Сегодня, 02:01
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О настоящем и прошлом Новосибирска мы обстоятельно поговорили в большом интервью с известным архитектором Анной Наволоцкой, преподавателем Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. Кроме того, мы задали подобные вопросы другим экспертам, попутно вспомнив, как отзывались о городе популярные блогеры и медийные личности.
Анна Валерьевна, давайте начнем с самого наболевшего. Что уродует архитектуру и облик Новосибирска сегодня?
Точечная застройка города в широком смысле этого слова. Речь идёт и об отдельных зданиях, которые нагло вырастают во дворах на месте хоккейных, детских и хозяйственных площадок, и там, где ранее территория резервировалась под зелёные островки, отделяющие проезжую часть магистрали от жилой застройки. Но это не всё. В нашем случае это всё современное строительство. Когда девелопер пытается выжить максимум дохода из приобретённого участка. При этом застройка участка никак не согласуется ни со сложившейся здесь городской средой, не отвечает задачам, стоящим перед городом. Максимальная возможная площадь контура здания, максимальная этажность… Печально то, что всё это законно в рамках действующего Градостроительного кодекса Российской Федерации, который был утверждён в 2004 году и старался ни в чём не ограничить застройщика. Даже профессию архитектора исключили из законодательства, подменив её расплывчатым понятием «проектировщик».
В отдельных городах власть жёстче ограничивала аппетиты застройщиков. В Новосибирске застройщик сам стал властью и обслуживает собственные коммерческие интересы: строительное лобби составляет весомую часть Законодательного собрания Новосибирской области, городского Совета, общественных советов по решению архитектурных и градостроительных вопросов. А отсутствие какой-либо местной градостроительной политики в отношении застройки, практика непрерывного перезонирования города вопреки Генеральному плану его развития и последующая его (Генерального плана) редакция привела к необратимым явлениям.
Здания и построенные за последнее 30-летие комплексы зданий с градостроительной точки зрения ломают ритм и масштаб его застройки, Например, здания вдоль улицы Кирова, жилые высотки на улице Богдана Хмельницкого на месте ещё недавно растущих здесь сосен, стоящих общественных зданий, явно диссонируют по масштабу со сложившейся здесь архитектурной средой.
Алексей Кондратьев, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска: «Строители совершенно поменяли отношение к реализуемым проектам. Сегодня каждый новый проект застройщик создает более интересным, чем предыдущий. Нет типовых проектов, каждый новый проект создается. Поэтому в части реализации квартир ситуация стабильная, готовность строить больше сохраняется».
Главной проблемой современной застройки стали разнокалиберные здания, несовместимые по этажности и стилистике, выполненные разными архитекторами без учёта контекста места, не связанные единой концепцией, не образующие целостный ансамбль. Ярким примером является та же улица Кирова, где в нескольких местах нарушена красная линия, прыгает высотность, стилистика зданий. Сбивка ритма создаёт хаос в восприятии застройки. Даже при неплохом качестве отдельных объектов, совокупная застройка воспринимается как эклектичная, мусорная.
В структуре нового жилого фонда наблюдается необоснованный перекос доли апартаментов, что позволяет застройщику снизить до минимума требования к нормам инсоляции, шумоизоляции, обеспеченности социальной инфраструктурой, при упрощённой процедуре оформления и введения этих объектов в эксплуатацию.
Масштабное и хаотичное строительство не учитывает демографические, социологические прогнозы: не производятся расчёты, сколько и какого качества жилья необходимо городу хотя бы на ближайшую и среднюю перспективу. Неоправданно завышается высотность зданий, практически не строятся жилые дома средней и малой этажности, что негативно влияет на решение обозначившихся демографических проблем, что чревато неустойчивостью развития города в будущем.
Артемий Лебедев, дизайнер: «Новосибирск — вообще город-недоразумение. Он большой, но он так и не стал городом. Там есть только один кусок Красного проспекта, и то это одно унылое дерьмо. Новосибирску очень не повезло. Не езжай туда. Рядом есть Томск, Иркутск и далее со всеми остановками».
Архитектуру Новосибирска также уродует нерегламентируемая реклама, которая иногда и подменяет сами фасады. Очень показательным примером является улица Маркса, неотъемлемая часть ядра общественного центра Левобережья города. Не идёт на пользу крупнейшему городу использование алюминия и пластика, так называемых вентилируемых фасадов, это — сэндвич-панели, сайдинг.
Ещё одной визуальной проблемой города является тотальное озаборивание. Столько же заборов — только на кладбище. Да и эстетика их тоже напоминает кладбищенскую. Без изысков. Эти заборы очень непрактичны, деформируются в первый же сезон эксплуатации, своей неряшливостью они ещё больше засоряют среду. И не твердите мне о законодательстве. Некоторые города, быстро смекнув, какой ущерб их визуальному облику наносят заборы, нашли способ отказаться от их возведения. Но не в Новосибирске. Здесь продолжают осваивать бюджет. Святое дело!
Когда город начал приобретать непривлекательный облик?
Лучшие здания города были построены во времена, когда Новосибирск был столицей Сибирского края (1925–1930), объединившей бывшие Алтайской, Енисейскую, Ново-Николаевскую, Омскую, Томскую и Иркутскую губернии. Затем (1930–1937) — столицей Западно-Сибирского края, объединившего 13 бывших округов Сибирского края. В свои «столичные» годы Новосибирск имел достойную столичного города архитектуру. Многие здания, построенные в то время, являются сегодня объектами культурного наследия, которые притягивают туристов. Также для города был удачный классицистский период архитектуры (1935–1950-е). Массовая индустриальная застройка (1960–1980-е) уровняла город в качестве архитектуры с другими нестоличными городами СССР.
Константин Голодяев, краевед, сотрудник Музея Новосибирска: «Еще на начальном этапе строительства Ново-Николаевска думали о красоте фасадов и удобстве улиц. Раньше по-другому, наверное, не умели. Каменный декор сохранившихся зданий конца XIX — начала XX века не позволяет в этом усомниться. Причём не только жилых, но и промышленных. А ширина заложенного в этой деревне Николаевского проспекта просто вызывает восхищение. Люди хотели здесь жить и строили для себя. Навечно».
Новый строительный бум начался после слома советской системы строительства в конце 1990-х годов. Город начал быстро строиться по новым правилам, которые определялись частной собственностью на землю и появлением строительного бизнеса. Возводились новые здания, жилые районы, возникли первые коттеджные посёлки. До перестройки, главными критериями оценки жилья была безопасность, здоровье и комфорт его жителей, которые фиксировались в высоких нормативах инсоляции, озеленения и низких показателях плотности застройки.
В 1990–2000-е годы капитализм громко заявил о себе в ориентации на высокую прибыльность строительства, на жителях стали экономить, существенно увеличивая плотность застройки. Исчезла централизованная система градостроительного проектирования, проекты детальной планировки, которые выполнялись для крупных городских территориальных образований, определявшие конфигурацию планов зданий и их этажность, канули в Лету.
До 2010-х годов в городе практически не уделялось внимания городской среде. Самодеятельность населения выливалась в китч: композиции из покрышек, раскрашенная ледяная скульптура. Китч стал продуцировать и активно поддерживать муниципалитет. Началось это с конкурсов, в которых отмечалась самодеятельность жителей, это те же покрышки, и композиции из старых выцветших, иногда и сломанных, пластиковых игрушек. Свой вклад в процесс замусоривания городского пространства внесла и сама мэрия, потворствуя распространению по городу серийных пластиковых памятников, а также расстановке в отдалённых жилых районах, и не только в них, машин БМП, танков и тому подобного в качестве декоративной скульптуры.
Кто, по вашему мнению, виноват в том, что у города такое лицо? Не только в наше время, но, может, и деятели прошлого?
Часть вины за современную застройку города ложится на разработчиков Градостроительного кодекса Российской Федерации. Пролоббированный строительной отраслью, он оставляет за бортом архитектуру, эстетику, и развязывает руки застройщику, что не способствует созданию городских ансамблей, упорядочиванию застройки. Не случайно по решению правительства РФ во всех регионах России с 1 сентября 2023 года ввели систему упорядочивания застройки АГО (архитектурно-градостроительных ограничений). Документ предполагает две системы ограничений застройки и вводится для территории исторических центров и на основных туристических маршрутах.
К сожалению, местный документ, который разрабатывался градостроительным советом под руководством главного архитектора города Александра Ложкина, основательно выхолощен в сравнении с федеральным предложением и не сможет оказать существенное влияние на застройку Новосибирска. Но сигнал, который посылает государственная власть, понятен — пора упорядочивать внешний облик наших городов, жалко, что ни муниципальная власть, ни сформированный ею Совет не в состоянии считывать эти сигналы, а продолжает ехать по накатанной колее безнаказанности.
Илья Варламов*, блогер, урбанист: «К сожалению, за внешним видом города давно перестали следить. Центр беспорядочно заполнен рекламой, неправильной парковкой, неуместными вывесками, проводами. Очень быстро глаз устаёт от этого нескончаемого шума и просто перестаёт искать в нём что-то стоящее. Наверное, Новосибирск красивый, но сегодня этого не видно».
Новосибирские властные структуры не регулируют пространство, а правильнее сказать — не пытаются регулировать городское пространство. Лоббизм строительного бизнеса зашкаливает. Высоко их присутствие в градостроительном совете при департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. Именно они одобряют решения по перезонированию, выхолащивают документы, призванные упорядочить застройку. Это упрощает для них условия ведения их собственного бизнеса.
Речь идёт об элементарной профессиональной некомпетентности руководителей, принимающих решения, формирующих градостроительную политику в Новосибирске в сфере архитектуры, эстетики его облика. Для того, чтобы решать управленческие задачи они практически все повышали своё образование, постигая, главным образом азы юриспруденции, экономики. Так вот для того, чтобы просто осознавать проблемы архитектурного облика города, необходимо также минимальное, а лучше полное архитектурное образование.
Какие здания сегодня потенциально привлекательные, но находятся в упадке?
Вспоминаю, как несколько лет назад в Новосибирск высадился десант из Екатеринбурга с презентацией «Екатеринбург — столица конструктивизма». Они формировали конструктивизм как уникальный бренд развития своего города. Высадившись на площадь Гарина-Михайловского, они поняли, где тут столица конструктивизма. Об этом они рассказали сами на этой презентации.
А мне сегодня стыдно за то состояние, в котором у нас пребывают конструктивистские объекты. Комплекс «Динамо», Дом под часами, комплекс зданий кооператива «Кузбассуголь», комплекс жилых зданий в квартале пересечения улиц Ленина и Челюскинцев… Для конструктивизма с его неброской минималистичностью особенно важна рисунок переплётов, который в большинстве случаев утрачен. Оригинальные переплёты «в клетку» заменены разнообразными по рисунку стеклопакетами, которые создают на фасаде некоторый хаос.
Ещё больший хаос создаёт остекление балконов: троллейбусный стиль 1980-х, тяжёлые стеклопакеты 2000-х, причём у каждой квартиры своя конструкция и свой рисунок остекления. Конструктивистские здания конца 1920-х — начала 1930-х, как правило, на метр вросли в асфальт. Накат асфальта за столетие в Новосибирске существенно изменил их пропорции. А ещё чуждая стилю реклама в подслеповатых окнах первых этажей.
Так же ещё сохранил толику очарования район Красной горки, несмотря на все предпринятые в отношении него диверсии: снос легендарного клуба «Отдых», Дома спорта, уничтожение скульптуры на здании ДК Горького, фиктивно-демонстративный капитальный ремонт, когда скалывается декор, который не в состоянии отреставрировать работающие на ремонте этих зданий фирмы, обладающие лицензией на реставрационные работы, но не обладающие соответствующими компетенциями.
Этот список может быть продолжен. Это, например, исчезающая натура — улица Мира.
Как вы относитесь к идее сноса непривлекательных зданий? Свечек, стекляшек, просто уродливых зданий?
Надо ещё порассуждать, что же понимается под непривлекательными зданиями? Для кого-то конструктивизм в своём современном деградированном обличии может быть очень непривлекательным. Но испорченный архитектурным образованием способен увидеть другое. Про непривлекательность всё же должны судить специалисты.
Будучи реалистом, трудно представить снос пусть уродливых, но капитальных современных зданий. Хотя через эти процессы сноса относительно новых модернистских зданий прошли США, многие европейские страны, которые ликвидировали большие массивы социального жилья индустриального происхождения. В Москве сегодня в рамках реновации происходит снос жилых домов, построенных в 1970-е годы. А значит, и мы скоро увидим первых ласточек.
Алексей Куклев, тревел-блогер: «В центральной части мне понравился город в плане питания, еды — кофейни, рестораны стильные. С гастрономией здесь все очень хорошо, но в плане красивых мест… На набережной приятно, симпатично, все благоустроено, есть досуг. Но, если взять город в целом, то мне этого не хватило. Возможно, активность нужно специально искать, но вот она сама меня не нашла. Я не понял, где это. Я просто погулял по разным улицам и районам. Будто, что-то должно быть еще, но этого нет».
Я бы поставила в первую очередь на снос даже не панельные хрущобы или внешне сильно деградированную застройку советских панельных девятиэтажек. «Если бы я был начальником» — я бы посносила 20-этажные высотки, имеющие приближенные к квадрату планы, поскольку в силу своей типологии (в центре лифтовой и лестничный узел) в них находятся очень глубокие квартиры-студии с окном на одну сторону, а следовательно, античеловеческие с точки зрения экологии (ущербная инсоляция, отсутствие сквозного проветривания и т. д.), очень нездоровые условия проживания.
По вашему мнению, делается ли сейчас в городе что-нибудь для формирования дизайн-кода?
Давайте определимся, что такое дизайн-код. Это инструкция, которая объясняет, например, как можно гармонично размещать и оформлять вывески, входные группы, рекламные конструкции, киоски, уличную мебель, окна, освещение и др. Это точно не архитектура. Оформлением вывесок, входных групп зданий, таким дизайн-кодом в узком смысле этого слова в городе занимался один человек, его главный художник. В возглавляемом им коллективе было ещё два молодых архитектора. Они успели разработать правила размещения вывесок для отдельных улиц.
Сейчас Иван Фаткин — главный архитектор Новосибирской области. Кто этим занимается сегодня, я не знаю. Судя по состоянию дел с дизайн-кодом, чтобы проектировать этот код для каждой улицы и каждого массива, чем и занимался Фаткин, кроме основных административных обязанностей в сэкономленное от работы время, коллектив должен быть побольше. Но главное, нужна воля. Что уж тут говорить об уличной мебели, освещении, дизайне остановок в городе? Административная воля в Новосибирске явно отсутствует, как я предположила выше и в том числе, в силу некомпетентности облечённых властью чиновников.
Возможно ли исправить всё это безобразие? Какими способами?
В других городах это делается. Посетившие Красноярск, Иркутск, Кемерово, Новокузнецк, Тюмень, утверждают, что там существенно чище, упорядоченнее… Для этого необходимо пригласить к администрированию города профессиональных управленцев, архитекторов, специалистов по ландшафтной архитектуре. Этим не должна заниматься особо приближенная к руководству города единственная архитектурная компания, которая тотально благоустраивает наш город.
Для этого необходимо создавать конкурентную среду, для этого необходимо проводить профессиональные конкурсы на концептуальные градостроительные и архитектурные проекты, на проекты по благоустройству города. Выносить эти конкурсы на центральные площадки. В городе, который претендует на звание «столицы Сибири», должны реализовывать проекты фирмы со всероссийским и даже международным признанием.
Когда Новосибирск строился, пытались ли градостроители сделать его привлекательным? Задумывались ли тогда о дизайн-коде?
Понятие «дизайн архитектурной среды» появилось в 2000-е годы, специальность в архитектурных ВУЗах появилась на десятилетие позднее.
Когда строился Новосибирск, в 1930-е годы единство городской среды складывалось традиционно: выбирались характерные для данной местности материалы: кирпич, дерево, освоенные технологии отделки зданий. В 1950-е годы в стране уже действовали единые и достаточно строгие оформительские стандарты, подкреплённые к тому же унифицированной номенклатурой изделий для городских улиц: от уличных фонарей до скамеек, от вывесок до тележек с мороженым. То есть, дизайн городской среды определялся как унифицированной для всей страны номенклатурой изготовления изделий для городских улиц, так и возможностями развития местной промышленности.
В постсоветское время исчезла унифицированная номенклатура изделий для города, появилась очень агрессивная реклама и вывески, в том числе с использованием света, в этой рекламе утонули фасады зданий.
Константин Голодяев, краевед, сотрудник Музея Новосибирска: «К сожалению, я реалист в отношении градостроения Новосибирска, и даже хуже. И буду несказанно рад, если мой пессимизм развеет уважение планировщиков и застройщиков к достойному прошлому нашего города, светлый, широкий взгляд в его будущее. Понятно, что внешних проблем куча — слабость образования, нехватка денег, засилье стереотипов, мощное лоббирование. От этого не уйти. Но главное, на мой взгляд, в другом, во внутреннем стрежне — не быть в городе временщиком, чужаком. Строить для себя. И жить здесь, где строишь. Понимаешь, что не можешь не портить — смени профессию. Уважай себя, и город в себе»
*) по решению Минюста РФ внесен в реестр иноагентов