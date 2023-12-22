Серый город-недоразумение — почему Новосибирск критикуют туристы и архитекторы

Точечная застройка города в широком смысле этого слова. Речь идёт и об отдельных зданиях, которые нагло вырастают во дворах на месте хоккейных, детских и хозяйственных площадок, и там, где ранее территория резервировалась под зелёные островки, отделяющие проезжую часть магистрали от жилой застройки. Но это не всё. В нашем случае это всё современное строительство. Когда девелопер пытается выжить максимум дохода из приобретённого участка. При этом застройка участка никак не согласуется ни со сложившейся здесь городской средой, не отвечает задачам, стоящим перед городом. Максимальная возможная площадь контура здания, максимальная этажность… Печально то, что всё это законно в рамках действующего Градостроительного кодекса Российской Федерации, который был утверждён в 2004 году и старался ни в чём не ограничить застройщика. Даже профессию архитектора исключили из законодательства, подменив её расплывчатым понятием «проектировщик».