Стрельба за рулем: дело новосибирского треш-блогера Киселева направили в суд

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Прокуратура вынесла обвинительное заключение в отношении 19-летнего треш-блогера Богдана Киселева. Его подозревают в совершении хулиганства, которое повлекло за собой угрозу насилия и использование предметов в качестве оружия.
По данным следствия, он произвел выстрел из некого предмета, находясь в автомобиле и переезжая через Октябрьский мост. Таким образом, он создал возможность для отвлечения водителей от управления и поставил под угрозу жизнь и здоровье людей.
Поведение 19-летнего обвиняемого признали грубым нарушением общественного порядка и проявлением открытого неуважения к обществу. Его дело направят в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.