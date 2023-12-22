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Блогер под стражей

Стрельба за рулем: дело новосибирского треш-блогера Киселева направили в суд

22 декабря 2023, 01:45
Фото: прокуратура НСО
Блогер под стражей
Уголовное дело о хулиганстве будет направлено в суд против 19-летнего блогера, который произвел выстрел на мосту с использованием неустановленного предмета, создав угрозу жизни и здоровью граждан, нарушив общественный порядок и проявив неуважение к обществу.

Прокуратура вынесла обвинительное заключение в отношении 19-летнего треш-блогера Богдана Киселева. Его подозревают в совершении хулиганства, которое повлекло за собой угрозу насилия и использование предметов в качестве оружия.

По данным следствия, он произвел выстрел из некого предмета, находясь в автомобиле и переезжая через Октябрьский мост. Таким образом, он создал возможность для отвлечения водителей от управления и поставил под угрозу жизнь и здоровье людей.

Видео: прокуратура НСО

Поведение 19-летнего обвиняемого признали грубым нарушением общественного порядка и проявлением открытого неуважения к обществу. Его дело направят в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

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