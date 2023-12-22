atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Разрешение продлили

Строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске продлили до лета 2024

22 декабря 2023, 05:14
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Разрешение продлили
Разрешение на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске продлено до 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Травников заявил журналистам, что открытие станции планируется в 2024 году. Теперь стало известно, что разрешение на строительство продлили до 25 июня следующего года, о чем свидетельствует информация на муниципальном портале.

Строительство станции «Спортивная» началось в 2019 году, но сроки неоднократно сдвигались. Задержку объясняли дополнительными работами и заменой импортного оборудования на отечественное из-за санкций.

В результате этих изменений пришлось вносить корректировки в проектную документацию и пройти проверку со стороны Главгосэкспертизы.

В Новосибирске подрядчику станции «Спортивная» не удалось оспорить миллионный штраф
Узнать подробнее
Читайте также:
«Болезнь Новосибирска»: почему до сих пор не открыта станция метро «Спортивная»В Новосибирске Ростехнадзор проверит станцию «Спортивная»Финал — близок: когда откроют станцию метро «Спортивная» в Новосибирске
#Транспорт#Новосибирск#Метро#Строительство#Сроки#Эмилия Губарева#Спортивная
Подпишитесь
Голоса дорисовывают: жесткий спор депутатов о фальсификации на выборах в Новосибирске
Вчера, 05:08
Серый город-недоразумение — почему Новосибирск критикуют туристы и архитекторы
Сегодня, 02:01
Депутаты горсовета лишили академика Асеева звания «Почетный житель Новосибирска»
Вчера, 06:01
Новосибирские семьи могут получить Единое пособие уже в январе — как этого добиться
Вчера, 08:16
Где вкусно и дорого поесть сибиряку — в Новосибирске составили Топ-5 ресторанов
Вчера, 07:49
Стрельба за рулем: дело новосибирского треш-блогера Киселева направили в суд
Сегодня, 01:45