Строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске продлили до лета 2024

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Ранее губернатор Андрей Травников заявил журналистам, что открытие станции планируется в 2024 году. Теперь стало известно, что разрешение на строительство продлили до 25 июня следующего года, о чем свидетельствует информация на муниципальном портале.
Строительство станции «Спортивная» началось в 2019 году, но сроки неоднократно сдвигались. Задержку объясняли дополнительными работами и заменой импортного оборудования на отечественное из-за санкций.
В результате этих изменений пришлось вносить корректировки в проектную документацию и пройти проверку со стороны Главгосэкспертизы.