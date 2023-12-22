В Новосибирске активистка составила реестр памятников «Сибсельмаша»

По данным администрации Ленинского района, куда активиста отправила этот список с фотографиями и указанием точных координат всех объектов, только монумент с орудием у проходной внесен в городской реестр элементов монументально-декоративного оформления. Соответствующее решение худсовет Новосибирска принял в декабре 2022 года.