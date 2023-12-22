В Новосибирске активистка составила реестр памятников «Сибсельмаша»

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Updated Сегодня, 05:44
Гражданская активистка Елена Гавровская составила список объектов монументально-декоративного искусства, расположенных на производственной территории завода «Сибсельмаш», которую готовят к застройке. В этом реестре десять позиций:
— монумент «Труженикам Сибсельмаша» — 122-мм гаубица Д-30 у заводской проходной установлена к 80-летию завода
— памятник в честь тружеников «Сибсельмаша». Стела на краю бассейна и 5 пилонов, скульптор Владимир Синько
— монумент «Труженикам тыла 1941–1945 гг.»
— дивизионная пушка Д-44
— камень будущего мемориала с надписью «Кого на прочность испытывали трудности и время, и чей характер был крепче, чем гранит»
— пять памятных досок на здании заводоуправления: Виталию Мухе, Николаю Плахотному, Федору Котову, Георгию Орджникидзе и Александру Покрышкину.
По данным администрации Ленинского района, куда активиста отправила этот список с фотографиями и указанием точных координат всех объектов, только монумент с орудием у проходной внесен в городской реестр элементов монументально-декоративного оформления. Соответствующее решение худсовет Новосибирска принял в декабре 2022 года.
«Территория завода „Сибсельмаш“ имеет не только производственное, но и мемориальное значение. Она хранит в себе материальные свидетельства о героическом труде наших предков, наших дедушек и бабушек, здесь ковалась Победа, здесь начинал свой трудовой путь маршал авиации Александр Иванович Покрышкин. Как можно было пройти мимо и проигнорировать прекрасный монумент работы скульптора Владимира Синько? Как можно было „забыть“ про памятную доску в честь Покрышкина? Районная комиссия прошла мимо, получается? Неужели судьба Канунникова никого ничему не научила? Следует исправить этот недочёт, установить собственников, удостовериться в сохранности и обеспечить содержание всех памятников, а не изображать мудрых обезьянок „не вижу, не слышу, ничего не скажу“, — прокомментировала редакции Atas.Info сложившуюся ситуацию Елена Гавровская.
В официальном ответе районной администрации сказано, что после обращения общественницы на все остальные объекты, указанные в списке, составлены акты осмотра и направлены в городской Художественный совет. Информацию о принятых решениях чиновники обещают сообщить в первом квартале 2024 года.