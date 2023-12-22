Житель Сахалина получил почетную награду из рук министра труда РФ

Антон Мамонов блестяще выступил в номинации «Лучший карьерный консультант». Мужчина работает в кадровом центре Южно-Сахалинска меньше двух лет, но уже зарекомендовал себя как неравнодушный и клиентоцентричный специалист. Он проводит уроки профориентации, помогает составить резюме, готовит кандидата к собеседованию, а при необходимости подбирает образовательные курсы.