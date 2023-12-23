Несмотря на обращение к Путину в Новосибирске активизировалась точечная застройка

Жители микрорайонов Красная горка, Ключевой и Высокогорный записали на видео обращение к президенту РФ. В нем они пожаловались на то, что в шаговой доступности от домов, где они проживают, нет важных социальных объектов — детских садов, школ, поликлиник. Территория, которая позволяет построить эти объекты рядом есть, но вместо соцобъектов на ней планируют построить четыре многоэтажных дома.