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В Новосибирске активно развивается точечная застройка.

Несмотря на обращение к Путину в Новосибирске активизировалась точечная застройка

23 декабря 2023, 07:57
Фото: Виктор Михалев / 1MI
В Новосибирске активно развивается точечная застройка.
Жители микрорайонов Красная горка, Ключевой и Высокогорный записали на видео обращение к президенту РФ, чтобы обратить внимание на отсутствие рядом с их домами социальных объектов — поликлиник, школ и детских садов.

Жители микрорайонов Красная горка, Ключевой и Высокогорный записали на видео обращение к президенту РФ. В нем они пожаловались на то, что в шаговой доступности от домов, где они проживают, нет важных социальных объектов — детских садов, школ, поликлиник. Территория, которая позволяет построить эти объекты рядом есть, но вместо соцобъектов на ней планируют построить четыре многоэтажных дома.

Как сообщает Сиб.фм, отправить видеоролик президенту жителям данных трех микрорайонов помог Сергей Майоров, возглавляющий Совет отцов Новосибирской области. Но, по его словам, обращение не принесло результата, в городе продолжают активно строить дома по принципу точечной застройки.

«Несмотря ни на что…»: знаменитый новосибирский лозунг могут уничтожить застройкой
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Известный новосибирский лозунг «Несмотря ни на что…» могут снести из-за застройки этой территории.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Застройка#Жалоба
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