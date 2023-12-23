Несмотря на обращение к Путину в Новосибирске активизировалась точечная застройка

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Жители микрорайонов Красная горка, Ключевой и Высокогорный записали на видео обращение к президенту РФ. В нем они пожаловались на то, что в шаговой доступности от домов, где они проживают, нет важных социальных объектов — детских садов, школ, поликлиник. Территория, которая позволяет построить эти объекты рядом есть, но вместо соцобъектов на ней планируют построить четыре многоэтажных дома.
Как сообщает Сиб.фм, отправить видеоролик президенту жителям данных трех микрорайонов помог Сергей Майоров, возглавляющий Совет отцов Новосибирской области. Но, по его словам, обращение не принесло результата, в городе продолжают активно строить дома по принципу точечной застройки.
Известный новосибирский лозунг «Несмотря ни на что…» могут снести из-за застройки этой территории.