Отдел IKEA скоро откроется в одном из гипермаркетов Новосибирска на Бердском шоссе

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Товары ушедшего шведского бренда скоро появятся в отделе гипермаркета «Лента» на Бердском шоссе, 2. В магазине появился баннер «Отдел „IKEA со всего мира“ — скоро открытие». Баннер оформлен в характерных цветах бренда и использует логотип IKEA.
Ранее Атас.Инфо писал о владельцах крупнейших торговых центров в Новосибирске, в том числе ТРЦ «Мега», где ранее находился магазин IKEA.
Кроме того, еще один отдел IKEA появится в торговом центре «Кировский рынок».