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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В гипермаркете «Лента» появился баннер магазина IKEA

Отдел IKEA скоро откроется в одном из гипермаркетов Новосибирска на Бердском шоссе

23 декабря 2023, 13:18
Фото: Группа АСТ-54 Вконтакте
В гипермаркете «Лента» появился баннер магазина IKEA
Отдел «IKEA со всего мира» откроется в гипермаркете «Лента» на Бердском шоссе.

Товары ушедшего шведского бренда скоро появятся в отделе гипермаркета «Лента» на Бердском шоссе, 2. В магазине появился баннер «Отдел „IKEA со всего мира“ — скоро открытие». Баннер оформлен в характерных цветах бренда и использует логотип IKEA.

Ранее Атас.Инфо писал о владельцах крупнейших торговых центров в Новосибирске, в том числе ТРЦ «Мега», где ранее находился магазин IKEA.

«Мега», «Аура», «Галерея»: кто владельцы самых больших ТРЦ Новосибирска
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Кроме того, еще один отдел IKEA появится в торговом центре «Кировский рынок».

Стало известно, когда откроется новый магазин ушедшего бренда IKEA в Новосибирске
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#Новосибирск#Новосибирская область#Икеа#Бренды#Ольга Храмушкина
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