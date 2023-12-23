Отдел IKEA скоро откроется в одном из гипермаркетов Новосибирска на Бердском шоссе

Товары ушедшего шведского бренда скоро появятся в отделе гипермаркета «Лента» на Бердском шоссе, 2. В магазине появился баннер «Отдел „IKEA со всего мира“ — скоро открытие». Баннер оформлен в характерных цветах бренда и использует логотип IKEA.