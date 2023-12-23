Подробно о едином пособии на детей в новом 2024 году

Одновременно с этим пособием возможно получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет, а также выплаты из маткапитала на детей до трех лет. Одновременно с этим начисляется пособие по беременности и родам и выплаты в связи по рождению ребенка, которая выплачивается единовременно.