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Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Как получить пособие на ребенка в Новосибирской области.

Подробно о едином пособии на детей в новом 2024 году

23 декабря 2023, 03:52
Фото: Midjourney
Как получить пособие на ребенка в Новосибирской области.
Новые правила назначения и выплаты пособия на ребенка начали действовать с 1 января этого года.

Ряд пособий с начала этого года был заменен универсальным пособием на детей, которое выплачивается ежемесячно. Пособие назначается только семьям с доходом ниже прожиточного минимума на душу населения.

Также единое пособие выплачивается беременным, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки.

Одновременно с этим пособием возможно получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет, а также выплаты из маткапитала на детей до трех лет. Одновременно с этим начисляется пособие по беременности и родам и выплаты в связи по рождению ребенка, которая выплачивается единовременно.

Сумма прожиточного минимума различается в разных регионах, поэтому сумма среднедушевого дохода в семье, которая берется в расчет также отличается.

Для ряда получателей переход на единое пособие стал более выгодным. Например, сумма пособия выросла для беременных. Для тех, у кого сумма выплат с переходом на единое пособие могла уменьшиться в переходный период оставалась возможность получать пособие по старому. При оформлении не нужно было ходить по разным инстанциям, пособие назначается по правилам единого окна.

Новосибирские семьи могут получить Единое пособие уже в январе — как этого добиться
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Единое пособие можно получить уже в январе.

#Новосибирск#Новосибирская область#Пособие#Ольга Храмушкина#Выплаты и пособия
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