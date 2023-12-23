Подробно о едином пособии на детей в новом 2024 году

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
Ряд пособий с начала этого года был заменен универсальным пособием на детей, которое выплачивается ежемесячно. Пособие назначается только семьям с доходом ниже прожиточного минимума на душу населения.
Также единое пособие выплачивается беременным, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки.
Одновременно с этим пособием возможно получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет, а также выплаты из маткапитала на детей до трех лет. Одновременно с этим начисляется пособие по беременности и родам и выплаты в связи по рождению ребенка, которая выплачивается единовременно.
Сумма прожиточного минимума различается в разных регионах, поэтому сумма среднедушевого дохода в семье, которая берется в расчет также отличается.
Для ряда получателей переход на единое пособие стал более выгодным. Например, сумма пособия выросла для беременных. Для тех, у кого сумма выплат с переходом на единое пособие могла уменьшиться в переходный период оставалась возможность получать пособие по старому. При оформлении не нужно было ходить по разным инстанциям, пособие назначается по правилам единого окна.
Единое пособие можно получить уже в январе.