Рейтинг букмекеров на сайте ВсеПроСпорт будет обновлен

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Редакция сайта ВсеПроСпорт приняла решения увеличить количество критерием оценки деятельности букмекерских контор.
Поддержка российского спорта обязательная статья отчислений у легальных букмекерских контор в РФ. В 2023 году отчисления составляют 1,5% выручки букмекеров, а в следующем году Государственная дума приняла законопроект об увеличении этих целевых отчислений до 2%.
30% из полученных средств пойдет на поддержку детского и массового спорта, 70% — на профессиональный спорт. Деньги смогут потратить на строительство новых спортивных объектов, помощь спортшколам, поддержку атлетов, покупку экипировки, аренду манежей, организацию соревнований, подготовку тренеров.
Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что предполагаемая сумма отчислений — 20 миллиардов рублей.
По своему желанию букмекеры могут дополнительно заключать спонсорские контракты со спортивными клубами и федерациями, направлять денежные средства на помощь детско-юношеских спортивных школ, финансово участвовать в строительстве новых спорт объектов. Редакция ВсеПроСпорт планирует использовать данную информацию в оценки букмекерских компаний. После внедрения данной категории в рейтинг, станет ясно какой вклад они вносят на поддержку российского спорта.
Не всегда букмекер правильно оценивает и осознает свою роль в индустрии ставок. Хотя каждому из них необходимо способствовать защищенности клиентов от риска игры на деньги. Не выполняя в этом направлении определенных действий, организатор ставок создает большие проблемы как для игрока, так и для общества. Все это ведет к увеличению негативного отношение к беттингу со стороны граждан. Специалисты считаю, что владельцы сайтов, создав инструменты простого само ограничения пользователя, значительно повысят его социальную защиту. Например, это может быть установление максимального размера пари и пополнения игрового счета, самоограничение и само исключение аккаунта на сайте букмекера. Контроль расходов на ставки создает некий баланс и систему. Когда общество будет видеть четкую структуру построения игрового процесса, то ситуация с большой долей вероятности способна к изменениям.
Внедрения изменений в рейтинге букмекеров сайта ВсеПроСпорт позволит его пользователям получить больше информации об индустрии онлайн беттинга.