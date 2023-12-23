Цены на проезд в электричке в Новосибирской области вырастут с 1 января

Увеличение стоимости проезда будет зависеть от тарифной зоны, рост тарифов составит 7-15%. Как сообщается в опубликованном документе, проезд от Новосибирска-Восточного до остановочной платформы «Пригородный простор» будет стоить 35 рублей. Это стандартная стоимость проезда в общественном транспорте по городу, с 1 января столько же будет стоить проезд на электричке в первой и второй тарифной зоне.