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Проезд на электричке подорожает с Нового года в Новосибирской области.

Цены на проезд в электричке в Новосибирской области вырастут с 1 января

23 декабря 2023, 11:27
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Проезд на электричке подорожает с Нового года в Новосибирской области.
На сайте правительства Новосибирской области опубликован приказ о повышении тарифов на проезд в поездах пригородного назначения.

Увеличение стоимости проезда будет зависеть от тарифной зоны, рост тарифов составит 7-15%. Как сообщается в опубликованном документе, проезд от Новосибирска-Восточного до остановочной платформы «Пригородный простор» будет стоить 35 рублей. Это стандартная стоимость проезда в общественном транспорте по городу, с 1 января столько же будет стоить проезд на электричке в первой и второй тарифной зоне.

Стоимость билетов в третьей зоне составит 46 рублей (до этого была 40 рублей), в четвертой тарифной зоне — 64 рубля, до этого была 60 рублей. Цена на билеты до пятой тарифной составит 82 рубля, до шестой зоны — 98 рублей, до седьмой тарифной зоны 112 рублей.

С Нового года проезд до Бердска будет стоить 82 рубля, до Искитима и Мошково 112 рублей, стоимость проезда от Новосибирска до Черепаново составит 144 рубля, до Тогучина 146 рублей. Проезд Новосибирск — Барабинск будет стоить 320 рублей, Новосибирск — Татарск 560 рублей.

Поездка до Бердска (пятая зона) обойдется в 82 рубля, до Искитима и Машково (седьмая зона) — в 112 рублей. До Черепаново (12 зона) полный билет из Новосибирска подорожает со 123 до 144 рублей, до Тогучина (13 зона) — со 127 до 146 рублей. Взрослый билет до Барабинска будет стоить 320 рублей, до Татарска — 560 рублей.

При этом льготная стоимость проезда для отдельных категорий будет сохранена, ветераны труда смогут ездить бесплатно.

В 2024 году новосибирские ветераны труда бесплатно проедут в электричке
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#Новосибирск#Новосибирская область#Электричка#Ольга Храмушкина
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