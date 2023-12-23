Цены на проезд в электричке в Новосибирской области вырастут с 1 января

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Увеличение стоимости проезда будет зависеть от тарифной зоны, рост тарифов составит 7-15%. Как сообщается в опубликованном документе, проезд от Новосибирска-Восточного до остановочной платформы «Пригородный простор» будет стоить 35 рублей. Это стандартная стоимость проезда в общественном транспорте по городу, с 1 января столько же будет стоить проезд на электричке в первой и второй тарифной зоне.
Стоимость билетов в третьей зоне составит 46 рублей (до этого была 40 рублей), в четвертой тарифной зоне — 64 рубля, до этого была 60 рублей. Цена на билеты до пятой тарифной составит 82 рубля, до шестой зоны — 98 рублей, до седьмой тарифной зоны 112 рублей.
С Нового года проезд до Бердска будет стоить 82 рубля, до Искитима и Мошково 112 рублей, стоимость проезда от Новосибирска до Черепаново составит 144 рубля, до Тогучина 146 рублей. Проезд Новосибирск — Барабинск будет стоить 320 рублей, Новосибирск — Татарск 560 рублей.
Поездка до Бердска (пятая зона) обойдется в 82 рубля, до Искитима и Машково (седьмая зона) — в 112 рублей. До Черепаново (12 зона) полный билет из Новосибирска подорожает со 123 до 144 рублей, до Тогучина (13 зона) — со 127 до 146 рублей. Взрослый билет до Барабинска будет стоить 320 рублей, до Татарска — 560 рублей.
При этом льготная стоимость проезда для отдельных категорий будет сохранена, ветераны труда смогут ездить бесплатно.