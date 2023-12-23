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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

В Новосибирской области наблюдается дефицит яиц.

Цены на яйца находятся под контролем УФАС Новосибирской области

23 декабря 2023, 09:16
Фото: 1MI
В Новосибирской области наблюдается дефицит яиц.
Как сообщили в УФАС, обращений о недостатке яиц и о повышении цен на них в ведомство не поступало.

Цены на яйца в Новосибирской области достигают 160 рублей за десяток, в среднем в магазине можно купить десяток яиц за 110-130 рублей, явного дефицита этого продукта в магазине нет.

Как ответили в УФАС на запрос ngs.ru, служба ведет контроль за ценообразованием на оптовом и розничном рынках. Проверка обоснованности увеличения цены проводится, если продавец занимает большую долю рынка или если есть подозрение, что продавцы заключили антиконкурентное соглашение.

На вопрос о том, что происходит с ценами на яйца, пришлось отвечать даже Владимиру Путину. По его словам причина в том, что вырос спрос, при этом производство яиц осталось на том же уровне, кроме того, импорт яиц не открыли вовремя в необходимом объеме.

Новосибирцам сообщили, когда подешевеют яйца
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Стало известно, когда в Новосибирске, возможно, снизятся цены на яйца.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Ольга Храмушкина#Яйца
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