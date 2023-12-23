Цены на яйца находятся под контролем УФАС Новосибирской области

На вопрос о том, что происходит с ценами на яйца, пришлось отвечать даже Владимиру Путину. По его словам причина в том, что вырос спрос, при этом производство яиц осталось на том же уровне, кроме того, импорт яиц не открыли вовремя в необходимом объеме.