Цены на яйца находятся под контролем УФАС Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Цены на яйца в Новосибирской области достигают 160 рублей за десяток, в среднем в магазине можно купить десяток яиц за 110-130 рублей, явного дефицита этого продукта в магазине нет.
Как ответили в УФАС на запрос ngs.ru, служба ведет контроль за ценообразованием на оптовом и розничном рынках. Проверка обоснованности увеличения цены проводится, если продавец занимает большую долю рынка или если есть подозрение, что продавцы заключили антиконкурентное соглашение.
На вопрос о том, что происходит с ценами на яйца, пришлось отвечать даже Владимиру Путину. По его словам причина в том, что вырос спрос, при этом производство яиц осталось на том же уровне, кроме того, импорт яиц не открыли вовремя в необходимом объеме.
Стало известно, когда в Новосибирске, возможно, снизятся цены на яйца.