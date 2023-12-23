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Станция метро «Заельцовская»

В Новосибирске подорожал проезд в метро — с 23 декабря он стоит 35 рублей

23 декабря 2023, 06:45
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Станция метро «Заельцовская»
С сегодняшнего дня в Новосибирске во всем общественном транспорте действует единый тариф. Стоимость проезда в новосибирском метрополитене, а также в автобусе, троллейбусе и трамвае стоит 35 рублей.

Стоимость проезда в метро выросла на 5 рублей. Постановление о вышении было принято 5 декабря и зарегистрировано 19 декабря. Перед этим стоимость проезда в метро повышали год назад с 27 рублей до 30 рублей. Но даже с таким повышением, проезд в Новосибирском метрополитене оставался одним из самых дешевых в городах России.

Строительство станции метро «Спортивная» продлили до лета 2024 года.

Строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске продлили до лета 2024
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Необходимость продления сроков строительства объяснили дополнительными работами, а также тем, что из-за санкций в процессе строительства пришлось искать замену импортному оборудованию.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Новосибирское метро#Метрополитен
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