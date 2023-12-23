В Новосибирске подорожал проезд в метро — с 23 декабря он стоит 35 рублей

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Стоимость проезда в метро выросла на 5 рублей. Постановление о вышении было принято 5 декабря и зарегистрировано 19 декабря. Перед этим стоимость проезда в метро повышали год назад с 27 рублей до 30 рублей. Но даже с таким повышением, проезд в Новосибирском метрополитене оставался одним из самых дешевых в городах России.
Строительство станции метро «Спортивная» продлили до лета 2024 года.
Необходимость продления сроков строительства объяснили дополнительными работами, а также тем, что из-за санкций в процессе строительства пришлось искать замену импортному оборудованию.