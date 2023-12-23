В Новосибирске подорожал проезд в метро — с 23 декабря он стоит 35 рублей

Стоимость проезда в метро выросла на 5 рублей. Постановление о вышении было принято 5 декабря и зарегистрировано 19 декабря. Перед этим стоимость проезда в метро повышали год назад с 27 рублей до 30 рублей. Но даже с таким повышением, проезд в Новосибирском метрополитене оставался одним из самых дешевых в городах России.