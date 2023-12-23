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Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

Скрин сбоя в работе сервиса погоды.

Жаркий январь с температурой до +432 градусов обещают в Новосибирске

23 декабря 2023, 05:54
Фото: atas.info
Скрин сбоя в работе сервиса погоды.
Сбой на сервисах Gismeteo.ru наблюдали во многих регионах России в ночь на 23 декабря 2023 года.

Сбой сервиса Gismeteo заметили в разных регионах России. Для Новосибирска сервис показывал температуру в декабре +432 градуса. Подобная ситуация, когда сервис не работал или показывал неправильные данные, уже была в июле этого года.

Тогда сервис Gismeteo сообщал о том, что сайт подвергся DDoS-атаке. Наряду с Gismeteo хакерская атака была направлена и на другие сервисы погоды, в июле ситуацию удалось исправить за один день. В декабре причина сбоя неизвестна, в данный момент сервис работает как обычно.

#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Сбой#Ольга Храмушкина
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