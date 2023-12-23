Жаркий январь с температурой до +432 градусов обещают в Новосибирске

Тогда сервис Gismeteo сообщал о том, что сайт подвергся DDoS-атаке. Наряду с Gismeteo хакерская атака была направлена и на другие сервисы погоды, в июле ситуацию удалось исправить за один день. В декабре причина сбоя неизвестна, в данный момент сервис работает как обычно.