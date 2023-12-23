Жаркий январь с температурой до +432 градусов обещают в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
Сбой сервиса Gismeteo заметили в разных регионах России. Для Новосибирска сервис показывал температуру в декабре +432 градуса. Подобная ситуация, когда сервис не работал или показывал неправильные данные, уже была в июле этого года.
Тогда сервис Gismeteo сообщал о том, что сайт подвергся DDoS-атаке. Наряду с Gismeteo хакерская атака была направлена и на другие сервисы погоды, в июле ситуацию удалось исправить за один день. В декабре причина сбоя неизвестна, в данный момент сервис работает как обычно.