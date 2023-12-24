Дороги увязли в снежной каше после двухдневных снегопадов в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Несмотря на утверждения мэрии о круглосуточной работе дорожных и коммунальных служб, множество улиц остаются засыпаны снегом.
Автобусы и троллейбусы попадают в ловушку на конечных остановках, а пассажирам теперь приходится выталкивать транспортные средства самостоятельно, о чем сообщают читатели Atas.info.
Проблемы также наблюдаются и во дворах, на тротуарах. И это с учетом того, что снегопад продолжается всего два дня.