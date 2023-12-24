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Город утопает в снегу

Дороги увязли в снежной каше после двухдневных снегопадов в Новосибирске

24 декабря 2023, 09:38
Фото: atas.info
Город утопает в снегу
После сильных снегопадов в Новосибирске возникла проблема с чистотой дорог и дворов. Общественный транспорт застревает на середине пути, а пешеходы теряются в глубоком снежном покрове.

Несмотря на утверждения мэрии о круглосуточной работе дорожных и коммунальных служб, множество улиц остаются засыпаны снегом.

Автобусы и троллейбусы попадают в ловушку на конечных остановках, а пассажирам теперь приходится выталкивать транспортные средства самостоятельно, о чем сообщают читатели Atas.info.

Проблемы также наблюдаются и во дворах, на тротуарах. И это с учетом того, что снегопад продолжается всего два дня.

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#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Автобусы#Маршрутки#Проблемы#Эмилия Губарева#Пассажиры#Снегопады
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