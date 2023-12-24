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Ремонт завершат в 2025 году

Лицей №12 отремонтируют в Новосибирске за 62,9 млн рублей

24 декабря 2023, 02:39
Фото: 1MI
Ремонт завершат в 2025 году
В Новосибирске планируется ремонт лицея №12, который находится в Центральном районе города. За выполнение работ предусмотрено вознаграждение в размере 62,9 млн рублей. Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, ремонтные работы должны быть завершены до конца июля 2025 года.

Лицей расположен по адресу: улица Серебренниковская, 10. В список необходимых работ включено более 200 разных видов работ, в том числе демонтаж термоизоляции на чердаке, восстановление фундамента, обработка грунтом и установка изоляции.

Организаторы закупки указали, что работы должны осуществляться только в специально отведенной зоне и должны минимально использовать технические средства и механизмы. Это требуется для снижения уровня шума и пыли в окружающей среде.

Финансирование проекта будет осуществляться из федерального, регионального и городского бюджетов.

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#Новосибирск#Ремонт#Школа#Госзакупки#Эмилия Губарева
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