Лицей №12 отремонтируют в Новосибирске за 62,9 млн рублей

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Лицей расположен по адресу: улица Серебренниковская, 10. В список необходимых работ включено более 200 разных видов работ, в том числе демонтаж термоизоляции на чердаке, восстановление фундамента, обработка грунтом и установка изоляции.
Организаторы закупки указали, что работы должны осуществляться только в специально отведенной зоне и должны минимально использовать технические средства и механизмы. Это требуется для снижения уровня шума и пыли в окружающей среде.
Финансирование проекта будет осуществляться из федерального, регионального и городского бюджетов.