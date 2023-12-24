Лицей №12 отремонтируют в Новосибирске за 62,9 млн рублей

В Новосибирске планируется ремонт лицея №12, который находится в Центральном районе города. За выполнение работ предусмотрено вознаграждение в размере 62,9 млн рублей. Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, ремонтные работы должны быть завершены до конца июля 2025 года.