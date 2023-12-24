Новорожденная девочка впала в кому после удара об диван в Новосибирске

В Следкоме также отреагировали на произошедшую ситуацию: «следователи СК России проводят проверку по сообщению СМИ о поступлении в медицинское учреждение малолетней в тяжелом состоянии. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».