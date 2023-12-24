Новорожденная девочка впала в кому после удара об диван в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Как стало известно из ВК-группы «Инцидент Новосибирск», 23 декабря в больницу ГДКБ СМП была доставлена девочка в тяжелом состоянии. Ребенку 15 дней. Она находится в коме, о чем утверждают пользователи соцсетей.
«Ребеночек пережил клиническую смерть. Маме ребенка 19 лет. Сначала она сообщила, что ребенок поперхнулся рвотными массами после кормления. Но позже, при обследовании малышки выяснилось, что у ребенка ушиб головного мозга. Мама скрыла этот факт, время было упущено. Она пояснила, что в момент кормления зазвонил телефон, она повернулась резко и ударила ребенка о подлокотник дивана», — сообщает в соцсетях анонимный автор.
С момента удара и до вызова скорой прошло 2,5 часа. Мать якобы вызвала скорую почти через три часа, когда новорожденная уже закатывала глаза и синела. «Сейчас ребенок на аппарате ИВЛ в коме».
В Следкоме также отреагировали на произошедшую ситуацию: «следователи СК России проводят проверку по сообщению СМИ о поступлении в медицинское учреждение малолетней в тяжелом состоянии. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».