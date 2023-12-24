Новосибирский актер перевоплотился в Сергея Лазарева в шоу «Ярче звезд»

Новосибирец пел вместе с двумя другими участниками шоу. Жюри отметило, что он очень точно передал экспрессивность и стиль Сергея Лазарева, и оценило его выступление на 5 баллов. По итогам голосования звездного жюри, Вадим прошел во второй тур шоу «Ярче звезд».