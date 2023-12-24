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Новосибирец выступил на сцене

Новосибирский актер перевоплотился в Сергея Лазарева в шоу «Ярче звезд»

24 декабря 2023, 13:15
Фото: ТНТ
Новосибирец выступил на сцене
Певец из Новосибирской области Вадим Мичман выступил в шоу «Ярче звезд», исполнив песню Сергея Лазарева.

В шоу «Ярче звезд» выступил певец Вадим Мичман из Новосибирской области. Он родился в городе Куйбышев и сейчас работает актером в театре, а также снимается в кино.

В своем выступлении он исполнил песню Сергея Лазарева, а также полностью перевоплотился в его образ.

Новосибирец пел вместе с двумя другими участниками шоу. Жюри отметило, что он очень точно передал экспрессивность и стиль Сергея Лазарева, и оценило его выступление на 5 баллов. По итогам голосования звездного жюри, Вадим прошел во второй тур шоу «Ярче звезд».

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#Новосибирск#Театр#Кино#Эмилия Губарева#Актер
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