Новосибирский актер перевоплотился в Сергея Лазарева в шоу «Ярче звезд»

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В шоу «Ярче звезд» выступил певец Вадим Мичман из Новосибирской области. Он родился в городе Куйбышев и сейчас работает актером в театре, а также снимается в кино.
В своем выступлении он исполнил песню Сергея Лазарева, а также полностью перевоплотился в его образ.
Новосибирец пел вместе с двумя другими участниками шоу. Жюри отметило, что он очень точно передал экспрессивность и стиль Сергея Лазарева, и оценило его выступление на 5 баллов. По итогам голосования звездного жюри, Вадим прошел во второй тур шоу «Ярче звезд».