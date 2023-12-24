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Животных пересчитают

Новосибирский зоопарк пересчитает всех животных с рыбами и птицами

24 декабря 2023, 07:40
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Животных пересчитают
В Новосибирском зоопарке началась инвентаризация, в ходе которой пересчитывают всех животных.

Новосибирский зоопарк проведет перерасчет всех своих животных. Этот процесс займет около 1,5 месяцев и потребует участия почти всех сотрудников.

О целях данной инвентаризации было объявлено в социальных сетях зоопарка. Основная задача заключается в оценке потребности в кормах на следующий год и планировании будущих спариваний животных. Кроме того, в ходе подсчета все животные будут осмотрены.

Сотрудники новосибирского зоопарка отмечают, что особенно сложно будет подсчитать количество рыб и птиц. Они содержатся в больших стаях, всегда находятся в движении и могут скрываться в местах укрытия. В связи с этим придется проводить работы несколько дней и делать фотографии для более точного подсчета.

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#Новосибирск#Птицы#Животные#Зоопарк#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк#Рыбы
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