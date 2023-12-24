Новосибирский зоопарк пересчитает всех животных с рыбами и птицами

Сотрудники новосибирского зоопарка отмечают, что особенно сложно будет подсчитать количество рыб и птиц. Они содержатся в больших стаях, всегда находятся в движении и могут скрываться в местах укрытия. В связи с этим придется проводить работы несколько дней и делать фотографии для более точного подсчета.