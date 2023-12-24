Новосибирский зоопарк пересчитает всех животных с рыбами и птицами

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Новосибирский зоопарк проведет перерасчет всех своих животных. Этот процесс займет около 1,5 месяцев и потребует участия почти всех сотрудников.
О целях данной инвентаризации было объявлено в социальных сетях зоопарка. Основная задача заключается в оценке потребности в кормах на следующий год и планировании будущих спариваний животных. Кроме того, в ходе подсчета все животные будут осмотрены.
Сотрудники новосибирского зоопарка отмечают, что особенно сложно будет подсчитать количество рыб и птиц. Они содержатся в больших стаях, всегда находятся в движении и могут скрываться в местах укрытия. В связи с этим придется проводить работы несколько дней и делать фотографии для более точного подсчета.